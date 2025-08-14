В Англии сообщили о резком росте числа случаев лихорадки чикунгунья

https://ria.ru/20250814/likhoradka-2035277940.html

ЛОНДОН, 14 авг - РИА Новости. Более 73 завозных случаев лихорадки чикунгунья зафиксировано в Англии с начала года, в 2024 году в этот же период было выявлено 27 случаев, сообщает агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA). "Последние данные свидетельствуют об увеличении числа завозных случаев заболевания чикунгуньей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по июнь 2025 года было зафиксировано в общей сложности 73 случая. За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 27 случаев. Количество случаев, зафиксированных в 2025 году за данный период, стало самым высоким с начала наблюдений", - говорится в заявлении агентства. Все случаи были зарегистрированы в Англии, большинство - в Лондоне. Данные приводятся только по регионам Англии, Уэльса и Северной Ирландии, в Шотландии статистика собирается отдельно. Большинство случаев связаны с поездками в Шри-Ланку, Индию и Маврикий, где были зафиксированы локальные вспышки болезни. За данный период также было зафиксировано три завозных случая лихорадки Оропуш. Это первые в истории случаи данного вида тропической лихорадки в стране. Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили РИА Новости, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек. Также ранее сообщалось, что с 27 июля по 2 августа в китайской провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Большая часть случаев - 2770 - выявили в городе Фошань. Лихорадка чикунгунья является инфекцией, которая передается через укусы насекомых-переносчиков (преимущественно комары видов A. aegypti и A. albopictus). Эта инфекция эндемична для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Тихоокеанского региона и стран Карибского бассейна. В понедельник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов сообщил, что в России отсутствует эпидемиологическая опасность заражения лихорадкой чикунгунья, но сохраняется риск завозных случаев.

