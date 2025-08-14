https://ria.ru/20250814/komi-2035294448.html

В Коми суд приговорил лидера "Пичугинской" группировки к пожизненному сроку

В Коми суд приговорил лидера "Пичугинской" группировки к пожизненному сроку - РИА Новости, 14.08.2025

В Коми суд приговорил лидера "Пичугинской" группировки к пожизненному сроку

Верховный суд Коми приговорил к пожизненным срокам заключения лидера преступной группировки "Пичугинская" Юрия Пичугина и участника группировки Хадиса Азизова,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:36:00+03:00

2025-08-14T15:36:00+03:00

2025-08-14T15:36:00+03:00

происшествия

республика коми

россия

сыктывкар

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/42/1551184249_0:119:1088:731_1920x0_80_0_0_436686513333f011bbd7acd61f569cd6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд Коми приговорил к пожизненным срокам заключения лидера преступной группировки "Пичугинская" Юрия Пичугина и участника группировки Хадиса Азизова, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Приговором Верховного суда республики Коми Юрий Пичугин осужден к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров Юрию Пичугину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, штрафом в размере 3 млн рублей с ограничением свободы на срок 2 года. Хадис Азизов приговорен к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, штрафом 2 млн рублей и ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в период с 1996 года по 2004 год Юрий Пичугин и Александр Хлынов (убит в 2010 году) - руководители преступной организации "Пичугинская" - пытались осуществить убийство лидера противоборствующей преступной группировки Владимира Федорова, однако не смогли это сделать по независящим от них обстоятельствам. "На почве взаимной вражды и мести Пичугиным было принято решение расправиться с братом Владимира Федорова – Валерием. В апреле 2003 года около дома по улице Петрозаводской города Сыктывкара Александр Хлынов не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Полученные огнестрельные ранения оказались смертельными", - рассказали в СК. В июне 2010 года на автостоянке по улице Бажова в городе Волгограде был убит бывший начальник УФСИН России по Омской области, подчиненные которого, по мнению Пичугина, скомпрометировали авторитет его и Хлынова в преступном мире. Исполнителем преступления стал участник банды Рустам Амонов (убит в 2010 году). В генерала в отставке было произведено не менее восьми выстрелов из пистолета. Мужчина скончался на месте. Одним из организаторов убийства также выступил Хадис Азизов. В СК также указали, что до настоящего времени Юрий Пичугин, будучи осужденным как лидер преступной организации, не отказался от статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.

https://ria.ru/20250417/burjatija-2011726010.html

https://ria.ru/20250722/kriminal-2029946899.html

республика коми

россия

сыктывкар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика коми, россия, сыктывкар, следственный комитет россии (ск рф)