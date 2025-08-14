В Коми суд приговорил лидера "Пичугинской" группировки к пожизненному сроку
В Коми лидера "Пичугинской" группировки приговорили к пожизненному сроку
Юрий Пичугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд Коми приговорил к пожизненным срокам заключения лидера преступной группировки "Пичугинская" Юрия Пичугина и участника группировки Хадиса Азизова, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Приговором Верховного суда республики Коми Юрий Пичугин осужден к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров Юрию Пичугину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, штрафом в размере 3 млн рублей с ограничением свободы на срок 2 года. Хадис Азизов приговорен к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, штрафом 2 млн рублей и ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в период с 1996 года по 2004 год Юрий Пичугин и Александр Хлынов (убит в 2010 году) - руководители преступной организации "Пичугинская" - пытались осуществить убийство лидера противоборствующей преступной группировки Владимира Федорова, однако не смогли это сделать по независящим от них обстоятельствам. "На почве взаимной вражды и мести Пичугиным было принято решение расправиться с братом Владимира Федорова – Валерием. В апреле 2003 года около дома по улице Петрозаводской города Сыктывкара Александр Хлынов не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Полученные огнестрельные ранения оказались смертельными", - рассказали в СК.
В июне 2010 года на автостоянке по улице Бажова в городе Волгограде был убит бывший начальник УФСИН России по Омской области, подчиненные которого, по мнению Пичугина, скомпрометировали авторитет его и Хлынова в преступном мире. Исполнителем преступления стал участник банды Рустам Амонов (убит в 2010 году). В генерала в отставке было произведено не менее восьми выстрелов из пистолета. Мужчина скончался на месте. Одним из организаторов убийства также выступил Хадис Азизов.
В СК также указали, что до настоящего времени Юрий Пичугин, будучи осужденным как лидер преступной организации, не отказался от статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.