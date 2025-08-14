Рейтинг@Mail.ru
В Коми суд приговорил лидера "Пичугинской" группировки к пожизненному сроку - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/komi-2035294448.html
В Коми суд приговорил лидера "Пичугинской" группировки к пожизненному сроку
В Коми суд приговорил лидера "Пичугинской" группировки к пожизненному сроку - РИА Новости, 14.08.2025
В Коми суд приговорил лидера "Пичугинской" группировки к пожизненному сроку
Верховный суд Коми приговорил к пожизненным срокам заключения лидера преступной группировки "Пичугинская" Юрия Пичугина и участника группировки Хадиса Азизова,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:36:00+03:00
2025-08-14T15:36:00+03:00
происшествия
республика коми
россия
сыктывкар
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/42/1551184249_0:119:1088:731_1920x0_80_0_0_436686513333f011bbd7acd61f569cd6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд Коми приговорил к пожизненным срокам заключения лидера преступной группировки "Пичугинская" Юрия Пичугина и участника группировки Хадиса Азизова, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Приговором Верховного суда республики Коми Юрий Пичугин осужден к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров Юрию Пичугину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, штрафом в размере 3 млн рублей с ограничением свободы на срок 2 года. Хадис Азизов приговорен к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, штрафом 2 млн рублей и ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в период с 1996 года по 2004 год Юрий Пичугин и Александр Хлынов (убит в 2010 году) - руководители преступной организации "Пичугинская" - пытались осуществить убийство лидера противоборствующей преступной группировки Владимира Федорова, однако не смогли это сделать по независящим от них обстоятельствам. "На почве взаимной вражды и мести Пичугиным было принято решение расправиться с братом Владимира Федорова – Валерием. В апреле 2003 года около дома по улице Петрозаводской города Сыктывкара Александр Хлынов не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Полученные огнестрельные ранения оказались смертельными", - рассказали в СК. В июне 2010 года на автостоянке по улице Бажова в городе Волгограде был убит бывший начальник УФСИН России по Омской области, подчиненные которого, по мнению Пичугина, скомпрометировали авторитет его и Хлынова в преступном мире. Исполнителем преступления стал участник банды Рустам Амонов (убит в 2010 году). В генерала в отставке было произведено не менее восьми выстрелов из пистолета. Мужчина скончался на месте. Одним из организаторов убийства также выступил Хадис Азизов. В СК также указали, что до настоящего времени Юрий Пичугин, будучи осужденным как лидер преступной организации, не отказался от статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.
https://ria.ru/20250417/burjatija-2011726010.html
https://ria.ru/20250722/kriminal-2029946899.html
республика коми
россия
сыктывкар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/42/1551184249_0:17:1088:833_1920x0_80_0_0_a470d6eefd5bb467f1eaf034ab2981d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика коми, россия, сыктывкар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Коми, Россия, Сыктывкар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Коми суд приговорил лидера "Пичугинской" группировки к пожизненному сроку

В Коми лидера "Пичугинской" группировки приговорили к пожизненному сроку

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Юрий Пичугин
Юрий Пичугин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Юрий Пичугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд Коми приговорил к пожизненным срокам заключения лидера преступной группировки "Пичугинская" Юрия Пичугина и участника группировки Хадиса Азизова, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Приговором Верховного суда республики Коми Юрий Пичугин осужден к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров Юрию Пичугину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, штрафом в размере 3 млн рублей с ограничением свободы на срок 2 года. Хадис Азизов приговорен к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, штрафом 2 млн рублей и ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Бурятии за организацию незаконной миграции будут судить преступную группу
17 апреля, 06:43
Следствием и судом установлено, что в период с 1996 года по 2004 год Юрий Пичугин и Александр Хлынов (убит в 2010 году) - руководители преступной организации "Пичугинская" - пытались осуществить убийство лидера противоборствующей преступной группировки Владимира Федорова, однако не смогли это сделать по независящим от них обстоятельствам. "На почве взаимной вражды и мести Пичугиным было принято решение расправиться с братом Владимира Федорова – Валерием. В апреле 2003 года около дома по улице Петрозаводской города Сыктывкара Александр Хлынов не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Полученные огнестрельные ранения оказались смертельными", - рассказали в СК.
В июне 2010 года на автостоянке по улице Бажова в городе Волгограде был убит бывший начальник УФСИН России по Омской области, подчиненные которого, по мнению Пичугина, скомпрометировали авторитет его и Хлынова в преступном мире. Исполнителем преступления стал участник банды Рустам Амонов (убит в 2010 году). В генерала в отставке было произведено не менее восьми выстрелов из пистолета. Мужчина скончался на месте. Одним из организаторов убийства также выступил Хадис Азизов.
В СК также указали, что до настоящего времени Юрий Пичугин, будучи осужденным как лидер преступной организации, не отказался от статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Запугали район". Что устроила банда подростков на северо-западе Москвы
22 июля, 08:00
 
ПроисшествияРеспублика КомиРоссияСыктывкарСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала