Вулкан Ключевской выбросил пепел на более чем восемь километров
Вулкан Ключевской выбросил пепел на более чем восемь километров - РИА Новости, 14.08.2025
Вулкан Ключевской выбросил пепел на более чем восемь километров
Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту восемь с половиной километров, что потребовало повышения в регионе авиационного кода... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T09:15:00+03:00
2025-08-14T09:15:00+03:00
2025-08-14T09:15:00+03:00
камчатка
евразия
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423164_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_101b0a23df38692f79a297fcff2dda89.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту восемь с половиной километров, что потребовало повышения в регионе авиационного кода опасности до максимального уровня, сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 16.32 по местному времени (7.32 мск - ред.)... эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь с половиной километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 95 километров на восток от вулкана", - сообщили ученые. Отмечается, что авиационный цветовой код повышен до "красного", что означает серьезную угрозу для всех видов авиаперевозок в регионе. Это третий по счету выброс мощный выброс из Ключевского за текущие сутки. Ранее специалисты KVERT сообщали об окончании извержения вулкана. Однако сегодня в 13.50 по местному времени (4.50 мск) Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров, а затем, в 15.30 по местному времени (6.30 мск) — на шесть с половиной километров. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
камчатка
евразия
