Вулкан Ключевской выбросил пепел на более чем восемь километров - РИА Новости, 14.08.2025
09:15 14.08.2025
Вулкан Ключевской выбросил пепел на более чем восемь километров
камчатка
евразия
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту восемь с половиной километров, что потребовало повышения в регионе авиационного кода опасности до максимального уровня, сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 16.32 по местному времени (7.32 мск - ред.)... эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь с половиной километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 95 километров на восток от вулкана", - сообщили ученые. Отмечается, что авиационный цветовой код повышен до "красного", что означает серьезную угрозу для всех видов авиаперевозок в регионе. Это третий по счету выброс мощный выброс из Ключевского за текущие сутки. Ранее специалисты KVERT сообщали об окончании извержения вулкана. Однако сегодня в 13.50 по местному времени (4.50 мск) Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров, а затем, в 15.30 по местному времени (6.30 мск) — на шесть с половиной километров. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
камчатка
евразия
камчатка, евразия, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Евразия, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 8,5 километров

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту восемь с половиной километров, что потребовало повышения в регионе авиационного кода опасности до максимального уровня, сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.
"В 16.32 по местному времени (7.32 мск - ред.)... эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь с половиной километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 95 километров на восток от вулкана", - сообщили ученые.
Пепловый выброс на вулкане Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра
Вчера, 03:12
Отмечается, что авиационный цветовой код повышен до "красного", что означает серьезную угрозу для всех видов авиаперевозок в регионе.
Это третий по счету выброс мощный выброс из Ключевского за текущие сутки. Ранее специалисты KVERT сообщали об окончании извержения вулкана. Однако сегодня в 13.50 по местному времени (4.50 мск) Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров, а затем, в 15.30 по местному времени (6.30 мск) — на шесть с половиной километров.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на три километра
Вчера, 04:00
 
КамчаткаЕвразияРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
