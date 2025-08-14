https://ria.ru/20250814/kljuchevskaja-2035153254.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров - РИА Новости, 14.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров
Вулкан Ключевской на Камчатке, о завершении активной фазы извержения которого сообщалось ранее в четверг, произвел новый пепловый выброс на высоту шесть... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T05:22:00+03:00
2025-08-14T05:22:00+03:00
2025-08-14T05:22:00+03:00
камчатка
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410952_0:111:3240:1934_1920x0_80_0_0_2945b9c8cc245ad9731fc17a40a6e156.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке, о завершении активной фазы извержения которого сообщалось ранее в четверг, произвел новый пепловый выброс на высоту шесть километров, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 13.50 (4.50 мск - ред.) по местному времени (01.50 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на шесть километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 15 километров на восток-северо-восток от вулкана", - сообщили ученые. Этот выброс произошел после недавнего заявления ученых о завершении активной фазы извержения Ключевского. Для авиации вновь установлен оранжевый код опасности. Вулкан, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, продолжает демонстрировать нестабильную активность. Последнее сильное извержение Ключевского началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
https://ria.ru/20250814/vulkan-2035149442.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410952_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_f6bffd263914dae2fcc001fca662c81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, российская академия наук
Камчатка, Российская академия наук
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров
РАН: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке, о завершении активной фазы извержения которого сообщалось ранее в четверг, произвел новый пепловый выброс на высоту шесть километров, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.
"В 13.50 (4.50 мск - ред.) по местному времени (01.50 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на шесть километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 15 километров на восток-северо-восток от вулкана", - сообщили ученые.
Этот выброс произошел после недавнего заявления ученых о завершении активной фазы извержения Ключевского.
Для авиации вновь установлен оранжевый код опасности.
Вулкан, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, продолжает демонстрировать нестабильную активность. Последнее сильное извержение Ключевского началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.