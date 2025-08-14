https://ria.ru/20250814/kljuchevskaja-2035153254.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров - РИА Новости, 14.08.2025

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров

Вулкан Ключевской на Камчатке, о завершении активной фазы извержения которого сообщалось ранее в четверг, произвел новый пепловый выброс на высоту шесть... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:22:00+03:00

2025-08-14T05:22:00+03:00

2025-08-14T05:22:00+03:00

камчатка

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410952_0:111:3240:1934_1920x0_80_0_0_2945b9c8cc245ad9731fc17a40a6e156.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке, о завершении активной фазы извержения которого сообщалось ранее в четверг, произвел новый пепловый выброс на высоту шесть километров, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 13.50 (4.50 мск - ред.) по местному времени (01.50 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на шесть километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 15 километров на восток-северо-восток от вулкана", - сообщили ученые. Этот выброс произошел после недавнего заявления ученых о завершении активной фазы извержения Ключевского. Для авиации вновь установлен оранжевый код опасности. Вулкан, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, продолжает демонстрировать нестабильную активность. Последнее сильное извержение Ключевского началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.

https://ria.ru/20250814/vulkan-2035149442.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, российская академия наук