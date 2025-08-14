https://ria.ru/20250814/klimatolog-2035147647.html

Климатолог спрогнозировал увеличение аномальных явлений осенью

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аномальных явлений в осенний период в последующие 20 лет будет больше, чем на протяжении двух десятков лет до этого, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Можно сказать, что в следующие 20 лет у нас аномальных явлений будет больше, чем предыдущие 20 осеней", - сказал он. Согласно прогнозам климатического центра Росгидромета, лето будет теплеть, но медленнее, чем осень, и еще медленнее, чем зима, отметил Кокорин. "Зима будет меняться самыми высокими темпами", - подчеркнул эксперт. Но надо понимать, что это среднее повышение температуры, уточнил он. "Скажем, температура зимы может повыситься за 100 лет, как, например, с 90-х годов XX века по 90-е годы XXI века, на семь или даже на 10 градусов в московском регионе. Это очень существенно", - добавил Кокорин. Если брать центр европейской части России, то это будет означать, что средние температуры станут положительными, отметил собеседник агентства. "Если в конце XX века это было минус шесть, а сейчас минус пять или даже минус четыре, то в будущем средние зимние температуры будут плюс два-три градуса", - сказал Кокорин. По его словам, в результате какие-то зимы останутся такими же, как в конце XX века, но примерно 10-20% станут теплее. "То есть к концу века разброс по средней температуре будет довольно большой, в районе 10 градусов, может быть, даже больше", - добавил эксперт.

