В Китае открыли табличку в память о Герое Советского Союза
Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Николаю Демину в уезде Суньу провинции Хэйлунцзян в Китае
Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Николаю Демину в уезде Суньу провинции Хэйлунцзян в Китае
ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Мемориальная табличка в память о Герое СССР Николае Дёмине была открыта в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбине.
Торжественная церемония открытия мемориальной таблички состоялась в среду в уезде Суньу провинции Хэйлунцзян, она установлена на территории исторического объекта - крепости Шэншань, где проходили ожесточенные бои в первые дни Маньчжурской операции, отмечается в официальном Telegram-канале генконсульства.
Николай Демин - участник войны с Японией. В 1945 году он был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в боях с японцами при взятии Хомоэрцзиньского узла сопротивления, входящего в состав Суньуского укрепленного района: действиями его разведывательной группы добыты особо ценные сведения о противнике, уничтожены 2 долговременные огневые точки и подземная электростанция противника, что в итоге привело к капитуляции японского гарнизона.
На церемонии открытия таблички присутствовала дочь Николая Демина, министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова, руководство народного правительства уезда Суньу, а также сотрудники генконсульства России в Харбине.
Маньчжурская операция – наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии, проведенная 9 августа – 2 сентября, во время Советско-японской войны 1945 года с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Северной Кореи, а также ликвидации военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте.
Ранее историк военно-воздушных сил Китая, внештатный научный сотрудник музея Санься в городе Чунцине Тан Сюэфэн, выступая с речью в посольстве РФ в КНР, заявил, что китайский народ никогда не забудет советских героев, павших в борьбе за освобождение Китая.