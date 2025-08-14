https://ria.ru/20250814/kitay-2035155305.html

В Китае открыли табличку в память о Герое Советского Союза

В Китае открыли табличку в память о Герое Советского Союза - РИА Новости, 14.08.2025

В Китае открыли табличку в память о Герое Советского Союза

Мемориальная табличка в память о Герое СССР Николае Дёмине была открыта в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает генеральное консульство РФ в РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T06:05:00+03:00

2025-08-14T06:05:00+03:00

2025-08-14T06:06:00+03:00

китай

россия

хэйлунцзян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035154990_0:417:2561:1857_1920x0_80_0_0_c7906593ef8f2a0b075f8664e3950ce2.jpg

ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Мемориальная табличка в память о Герое СССР Николае Дёмине была открыта в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбине. Торжественная церемония открытия мемориальной таблички состоялась в среду в уезде Суньу провинции Хэйлунцзян, она установлена на территории исторического объекта - крепости Шэншань, где проходили ожесточенные бои в первые дни Маньчжурской операции, отмечается в официальном Telegram-канале генконсульства. Николай Демин - участник войны с Японией. В 1945 году он был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в боях с японцами при взятии Хомоэрцзиньского узла сопротивления, входящего в состав Суньуского укрепленного района: действиями его разведывательной группы добыты особо ценные сведения о противнике, уничтожены 2 долговременные огневые точки и подземная электростанция противника, что в итоге привело к капитуляции японского гарнизона. На церемонии открытия таблички присутствовала дочь Николая Демина, министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова, руководство народного правительства уезда Суньу, а также сотрудники генконсульства России в Харбине. Маньчжурская операция – наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии, проведенная 9 августа – 2 сентября, во время Советско-японской войны 1945 года с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Северной Кореи, а также ликвидации военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте. Ранее историк военно-воздушных сил Китая, внештатный научный сотрудник музея Санься в городе Чунцине Тан Сюэфэн, выступая с речью в посольстве РФ в КНР, заявил, что китайский народ никогда не забудет советских героев, павших в борьбе за освобождение Китая.

https://ria.ru/20250510/pamyatnik-2016216030.html

https://ria.ru/20250505/moskva-2014999168.html

китай

россия

хэйлунцзян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, хэйлунцзян