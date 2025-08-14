https://ria.ru/20250814/kiev-2035393094.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.08.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена вновь в Киеве и восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вновь в Киеве и восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях прозвучала в 20.08 (совпадает с мск). Ранее тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях, она продолжает звучать до сих пор. Ранее в четверг тревогу в столице и упомянутых регионах уже объявляли, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
