В Киеве и шести украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве и шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве и шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях прозвучала в 17.06 (совпадает с мск). Ранее тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, она продолжает звучать до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
