Киев в отчаянии перед саммитом на Аляске, считает эксперт
Киев в отчаянии перед саммитом на Аляске, считает эксперт
2025-08-14T13:20:00+03:00
2025-08-14T13:20:00+03:00
2025-08-14T13:20:00+03:00
ГАВАНА, 14 авг – РИА Новости. Киев пребывает в отчаянии в преддверии встречи лидеров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости историк Оскар Хулиан Вильяр Барросо. "Украинский режим держится на иностранной помощи, и саммит Путина и Трампа идет вразрез с его желаниями. Поэтому, как и в прошлые разы, он действует, будучи преисполнен отчаяния", - заявил собеседник агентства. Вильяр Барросо отметил, что и раньше Киев прибегал к террористическим актам, чтобы попытаться остановить Россию, и можно ожидать подобных действий со стороны режима Владимира Зеленского. "Я думаю, что можно ожидать каких-то действий такого масштаба, включая даже убийства гражданских лиц, что было бы очень прискорбно. Зеленский, стремясь удержаться у власти и продолжать воровать, способен на все. Не следует забывать, что значительная часть денег, поступающих из европейских стран и США, попадает в его карманы, в то время как положение населения становится все хуже и хуже", - подчеркнул эксперт. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит провокации для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
