https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035392808.html
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.08.2025
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T20:38:00+03:00
2025-08-14T20:38:00+03:00
2025-08-14T20:38:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 414. Глубина (в километрах): 63,8. Магнитуда: 5,2", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250814/vulkan-2035236588.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Российская академия наук
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2