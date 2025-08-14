Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.08.2025
20:38 14.08.2025
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T20:38:00+03:00
2025-08-14T20:38:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
российская академия наук
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 414. Глубина (в километрах): 63,8. Магнитуда: 5,2", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Российская академия наук
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 414. Глубина (в километрах): 63,8. Магнитуда: 5,2", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке продолжает извергаться
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссийская академия наук
 
 
