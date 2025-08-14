https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035141056.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.08.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

14.08.2025

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировала подземный толчок магнитудой 5,5 в 257 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Землетрясение зафиксировано в 21.31 13 августа. "Расстояние от ПК: 257. Глубина (КМ): 51.1. Магнитуда: 5.5", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

камчатка

петропавловск-камчатский

2025

камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук