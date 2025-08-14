Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035141056.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировала подземный толчок магнитудой 5,5 в 257 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T01:02:00+03:00
2025-08-14T01:02:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992115_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_ae5764fff1e54528ffd116257055b02b.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировала подземный толчок магнитудой 5,5 в 257 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Землетрясение зафиксировано в 21.31 13 августа. "Расстояние от ПК: 257. Глубина (КМ): 51.1. Магнитуда: 5.5", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035138703.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992115_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_911bf777571abed4bf44664ed3636084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировала подземный толчок магнитудой 5,5 в 257 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение зафиксировано в 21.31 13 августа.
"Расстояние от ПК: 257. Глубина (КМ): 51.1. Магнитуда: 5.5", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана
00:28
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала