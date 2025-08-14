Рейтинг@Mail.ru
Индия считает, что встреча Путина и Трампа завершит конфликт на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
14:46 14.08.2025
Индия считает, что встреча Путина и Трампа завершит конфликт на Украине
Индия считает, что встреча Путина и Трампа завершит конфликт на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Индия считает, что встреча Путина и Трампа завершит конфликт на Украине
Встреча лидеров России и США на Аляске обещает положить конец продолжающемуся конфликту на Украине, Индия готова поддержать эти усилия, заявил официальный... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:46:00+03:00
2025-08-14T14:46:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – РИА Новости. Встреча лидеров России и США на Аляске обещает положить конец продолжающемуся конфликту на Украине, Индия готова поддержать эти усилия, заявил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал. "Мы опубликовали заявление, приветствуя достигнутое между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией понимание относительно встречи на Аляске 15 августа. Эта встреча, как мы уже говорили, обещает положить конец продолжающемуся конфликту на Украине и открыть перспективы мира. Как премьер-министр Нарендра Моди неоднократно заявлял ранее, сейчас не эпоха войны. Поэтому Индия поддерживает предстоящий саммит. Мы поддерживаем предстоящий саммит и готовы поддержать эти усилия", - заявил высокопоставленный индийский дипломат. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урregулирование украинского кризиса.
россия
аляска
сша
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Индия считает, что встреча Путина и Трампа завершит конфликт на Украине

Индия поддержала встречу лидеров России и США на Аляске

Флаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – РИА Новости. Встреча лидеров России и США на Аляске обещает положить конец продолжающемуся конфликту на Украине, Индия готова поддержать эти усилия, заявил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал.
"Мы опубликовали заявление, приветствуя достигнутое между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией понимание относительно встречи на Аляске 15 августа. Эта встреча, как мы уже говорили, обещает положить конец продолжающемуся конфликту на Украине и открыть перспективы мира. Как премьер-министр Нарендра Моди неоднократно заявлял ранее, сейчас не эпоха войны. Поэтому Индия поддерживает предстоящий саммит. Мы поддерживаем предстоящий саммит и готовы поддержать эти усилия", - заявил высокопоставленный индийский дипломат.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
