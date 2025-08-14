https://ria.ru/20250814/gosduma-2035317439.html
В Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам
В Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам
2025-08-14T17:01:00+03:00
2025-08-14T17:01:00+03:00
2025-08-14T18:55:00+03:00
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин предложили снизить стоимость проезда к курортным регионам по платным дорогам на летний период для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным установить на летний период (июнь-август) скидку в размере 30 процентов на проезд по трассам М-4 "Дон" и А-289 (Краснодар — Крымский мост) для семей с хотя бы одним ребенком", — говорится в обращении к главе Минтранса Андрею Никитину.В документе отмечается, что для многих семей доступность отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам. Авторы подчеркивают, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми. При этом расходы на транспорт составляют существенную статью финансовых затрат при планировании путешествий.
россия
