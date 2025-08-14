https://ria.ru/20250814/gosduma-2035317439.html

В Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам

В Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам - РИА Новости, 14.08.2025

В Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам

Депутаты Госдумы Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин предложили снизить стоимость проезда к курортным регионам по платным дорогам на летний период для... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:01:00+03:00

2025-08-14T17:01:00+03:00

2025-08-14T18:55:00+03:00

общество

госдума рф

туризм

андрей никитин (политик)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

семья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102804/83/1028048380_0:55:2500:1461_1920x0_80_0_0_f5cf0d8f3662ab374eace70aaf9c1a3e.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин предложили снизить стоимость проезда к курортным регионам по платным дорогам на летний период для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным установить на летний период (июнь-август) скидку в размере 30 процентов на проезд по трассам М-4 "Дон" и А-289 (Краснодар — Крымский мост) для семей с хотя бы одним ребенком", — говорится в обращении к главе Минтранса Андрею Никитину.В документе отмечается, что для многих семей доступность отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам. Авторы подчеркивают, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми. При этом расходы на транспорт составляют существенную статью финансовых затрат при планировании путешествий.

https://ria.ru/20250707/gd-2027728449.html

https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, туризм, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, семья