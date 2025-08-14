Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам
17:01 14.08.2025 (обновлено: 18:55 14.08.2025)
В Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин предложили снизить стоимость проезда к курортным регионам по платным дорогам на летний период для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости. &quot;Представляется целесообразным установить на летний период (июнь-август) скидку в размере 30 процентов на проезд по трассам М-4 &quot;Дон&quot; и А-289 (Краснодар — Крымский мост) для семей с хотя бы одним ребенком&quot;, — говорится в обращении к главе Минтранса Андрею Никитину.В документе отмечается, что для многих семей доступность отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам. Авторы подчеркивают, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми. При этом расходы на транспорт составляют существенную статью финансовых затрат при планировании путешествий.
россия
общество, госдума рф, туризм, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, семья
Общество, Госдума РФ, Туризм, Андрей Никитин (политик), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Россия, Семья
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Автомобили на трассе М-4 "Дон"
Автомобили на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобили на трассе М-4 "Дон". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин предложили снизить стоимость проезда к курортным регионам по платным дорогам на летний период для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным установить на летний период (июнь-август) скидку в размере 30 процентов на проезд по трассам М-4 "Дон" и А-289 (Краснодар — Крымский мост) для семей с хотя бы одним ребенком", — говорится в обращении к главе Минтранса Андрею Никитину.

В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам
7 июля, 17:38
В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам
7 июля, 17:38
В документе отмечается, что для многих семей доступность отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам.
Авторы подчеркивают, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми. При этом расходы на транспорт составляют существенную статью финансовых затрат при планировании путешествий.
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
8 июля, 15:49
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
8 июля, 15:49
 
