Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны - РИА Новости, 14.08.2025
14:26 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/glavkom-2035257759.html
Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны
Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны - РИА Новости, 14.08.2025
Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны
Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев рассказал о проектировании нового корабля дальней океанской зоны, который планируется заложить в рамках следующей... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:26:00+03:00
2025-08-14T14:26:00+03:00
санкт-петербург
вмф рф
северная верфь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932268972_0:126:3137:1891_1920x0_80_0_0_95ab51eb93be879952d77e2dc2c86dab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев рассказал о проектировании нового корабля дальней океанской зоны, который планируется заложить в рамках следующей госпрограммы вооружений. Моисеев в четверг принял участие в церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Петербурге. "Отмечу, конечно же, мы работаем... над перспективным кораблем, которым является корабль дальней океанской зоны. Техническое задание Военно-морскому флоту выдано, реализуется сейчас проектантами и находится на этапе завершения технического проекта. Есть уверенность... что в установленные сроки технический проект будет завершен. И с его завершением, уже в рамках следующей программы (вооружений - ред.), мы заложим этот корабль для ВМФ России", - сказал он журналистам. Моисеев выразил уверенность в том, что этот корабль будет строиться на судозаводе "Северная верфь" в Петербурге.
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
санкт-петербург
санкт-петербург, вмф рф, северная верфь
Санкт-Петербург, ВМФ РФ, Северная верфь
Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны

Главком ВМФ Моисеев сообщил о проектировании корабля дальней океанской зоны

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАлександр Моисеев
Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Александр Моисеев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев рассказал о проектировании нового корабля дальней океанской зоны, который планируется заложить в рамках следующей госпрограммы вооружений.
Моисеев в четверг принял участие в церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Петербурге.
"Отмечу, конечно же, мы работаем... над перспективным кораблем, которым является корабль дальней океанской зоны. Техническое задание Военно-морскому флоту выдано, реализуется сейчас проектантами и находится на этапе завершения технического проекта. Есть уверенность... что в установленные сроки технический проект будет завершен. И с его завершением, уже в рамках следующей программы (вооружений - ред.), мы заложим этот корабль для ВМФ России", - сказал он журналистам.
Моисеев выразил уверенность в том, что этот корабль будет строиться на судозаводе "Северная верфь" в Петербурге.
27 июля, 17:34
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
27 июля, 17:34
 
Санкт-ПетербургВМФ РФСеверная верфь
 
 
