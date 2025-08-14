https://ria.ru/20250814/glavkom-2035257759.html
Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны
Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны - РИА Новости, 14.08.2025
Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны
Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев рассказал о проектировании нового корабля дальней океанской зоны, который планируется заложить в рамках следующей... РИА Новости, 14.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев рассказал о проектировании нового корабля дальней океанской зоны, который планируется заложить в рамках следующей госпрограммы вооружений. Моисеев в четверг принял участие в церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Петербурге. "Отмечу, конечно же, мы работаем... над перспективным кораблем, которым является корабль дальней океанской зоны. Техническое задание Военно-морскому флоту выдано, реализуется сейчас проектантами и находится на этапе завершения технического проекта. Есть уверенность... что в установленные сроки технический проект будет завершен. И с его завершением, уже в рамках следующей программы (вооружений - ред.), мы заложим этот корабль для ВМФ России", - сказал он журналистам. Моисеев выразил уверенность в том, что этот корабль будет строиться на судозаводе "Северная верфь" в Петербурге.
Главком ВМФ рассказал о новом корабле дальней океанской зоны
