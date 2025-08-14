https://ria.ru/20250814/glava-2035215632.html
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах на Аляске
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах на Аляске
Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примут участие в переговорах лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Круг участников переговоров не широк. Назову членов российской делегации: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах на Аляске
