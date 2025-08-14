Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
12:18 14.08.2025
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах на Аляске
Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примут участие в переговорах лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Круг участников переговоров не широк. Назову членов российской делегации: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев", - сказал Ушаков журналистам.
россия, сша, юрий ушаков, сергей лавров, аляска, андрей белоусов, политика, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Аляска, Андрей Белоусов, Политика, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
РоссияСШАЮрий УшаковСергей ЛавровАляскаАндрей БелоусовПолитикаВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
