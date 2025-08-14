https://ria.ru/20250814/fsb-2035162426.html

ФСБ назвала места производства ракет "Сапсан"

ФСБ назвала места производства ракет "Сапсан" - РИА Новости, 14.08.2025

ФСБ назвала места производства ракет "Сапсан"

Производство украинских баллистических ракет "Сапсан" было развернуто на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей, сообщила Федеральная служба

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Производство украинских баллистических ракет "Сапсан" было развернуто на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей, сообщила Федеральная служба безопасности РФ. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. "Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия "Сапсан", способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. В материалах ФСБ перечислены объекты украинского ВПК, задействованные в производстве ОТРК "Сапсан". Павлоградский химический завод (ПХЗ, город Павлоград Днепропетровской области), по данным ФСБ, предназначался для хранения твердого ракетного топлива для ОТРК "Сапсан", участвовал в производстве баллистических ракетных носителей, изготовлении артиллерийских и реактивных снарядов, малых авиационных бомб. "По мере продвижения российских войск в сторону Днепропетровской области Минобороны Украины отдало приказ об эвакуации производства и складов ПХЗ на запасной объект в село Вакаленчук Житомирской области", - говорится в материалах ФСБ. Павлоградский механический завод (ПМЗ) предназначался для сборки корпусов ракет, двигательных установок, систем управления и боевых частей ОТРК "Сапсан". Шосткинский казенный завод "Звезда" (город Шостка Сумской области) занимался производством пороха и зарядов к артиллерийскому вооружению, участвовал в программе ОТРК "Сапсан". Задачами Шосткинского государственного научно-исследовательского института химических продуктов (ГосНИИХП) были производство реактивного топлива для огнемётных систем, разработка и производство новых видов пороха, участие в программе ОТРК "Сапсан". "По всем вышеуказанным объектам Вооруженными Силами России нанесены огневые поражения, что подтверждается спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников", - подчеркивается в материалах ФСБ.

