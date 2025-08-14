Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге осудили исключение Европы и Украины из встречи Путина и Трампа
14:24 14.08.2025
В бундестаге осудили исключение Европы и Украины из встречи Путина и Трампа
В бундестаге осудили исключение Европы и Украины из встречи Путина и Трампа
в мире
россия
европа
украина
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что исключение представителей Европы и Украины из встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа означает конец коллективного Запада как объединения США, Евросоюза и стран НАТО."Родерих Кизеветтер... заявил, что исключение Европы и Украины из встречи в Аляске означает конец Запада как совокупного альянса Соединенных Штатов, Европейского союза и союзников НАТО", - пишет газета Washington Post.Немецкий парламентарий отметил, что конец Запада в "эмоциональном или этическом" смысле беспокоит его больше всего.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.Днем в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в городе Анкоридже в 11.30 по местному времени (22.30 мск), переговоры состоятся на военной базе "Элмендорф-Ричардсон" на Аляске. Стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
россия
европа
украина
в мире, россия, европа, украина, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что исключение представителей Европы и Украины из встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа означает конец коллективного Запада как объединения США, Евросоюза и стран НАТО.
"Родерих Кизеветтер... заявил, что исключение Европы и Украины из встречи в Аляске означает конец Запада как совокупного альянса Соединенных Штатов, Европейского союза и союзников НАТО", - пишет газета Washington Post.
Немецкий парламентарий отметил, что конец Запада в "эмоциональном или этическом" смысле беспокоит его больше всего.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Днем в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в городе Анкоридже в 11.30 по местному времени (22.30 мск), переговоры состоятся на военной базе "Элмендорф-Ричардсон" на Аляске. Стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
12 августа, 08:00
 
