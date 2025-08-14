Рейтинг@Mail.ru
ЕС и США могут обсудить возможную встречу Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/es-2035315963.html
ЕС и США могут обсудить возможную встречу Путина, Трампа и Зеленского
ЕС и США могут обсудить возможную встречу Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 14.08.2025
ЕС и США могут обсудить возможную встречу Путина, Трампа и Зеленского
Евросоюз и США в случае успеха российско-американского саммита на Аляске могут в субботу провести разговор о возможной будущей встрече между российским... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:55:00+03:00
2025-08-14T16:55:00+03:00
в мире
сша
аляска
европа
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af6d73d29362ae34698211aedec2a303.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Евросоюз и США в случае успеха российско-американского саммита на Аляске могут в субботу провести разговор о возможной будущей встрече между российским президентом Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в ЕС. "Союзники "активно" оценивают ряд мест в Европе для возможной встречи между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным до конца этого месяца... Если завтрашняя встреча пройдет успешно, ЕС и США, как ожидается, в субботу днем проведут разговор о последующей встрече между тремя лидерами", - сообщает телеканал в четверг. Как отмечается в сообщении, Франция, Финляндия, Испания и Германия считают, что организовать такую встречу было бы проще в таком городе, как Женева. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035179981.html
сша
аляска
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70f87ec6fc9f29c09bdb4afc7bc6564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, европа, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
ЕС и США могут обсудить возможную встречу Путина, Трампа и Зеленского

Sky News: ЕС и США в субботу могут обсудить встречу Путина, Трампа и Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Евросоюз и США в случае успеха российско-американского саммита на Аляске могут в субботу провести разговор о возможной будущей встрече между российским президентом Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в ЕС.
"Союзники "активно" оценивают ряд мест в Европе для возможной встречи между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным до конца этого месяца... Если завтрашняя встреча пройдет успешно, ЕС и США, как ожидается, в субботу днем проведут разговор о последующей встрече между тремя лидерами", - сообщает телеканал в четверг.
Как отмечается в сообщении, Франция, Финляндия, Испания и Германия считают, что организовать такую встречу было бы проще в таком городе, как Женева.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 10:06
 
В миреСШААляскаЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала