ЕС и США могут обсудить возможную встречу Путина, Трампа и Зеленского

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Евросоюз и США в случае успеха российско-американского саммита на Аляске могут в субботу провести разговор о возможной будущей встрече между российским президентом Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в ЕС. "Союзники "активно" оценивают ряд мест в Европе для возможной встречи между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным до конца этого месяца... Если завтрашняя встреча пройдет успешно, ЕС и США, как ожидается, в субботу днем проведут разговор о последующей встрече между тремя лидерами", - сообщает телеканал в четверг. Как отмечается в сообщении, Франция, Финляндия, Испания и Германия считают, что организовать такую встречу было бы проще в таком городе, как Женева. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

