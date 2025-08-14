Рейтинг@Mail.ru
14.08.2025
В Молдавии обвинили правящую партию в попытке захватить Конституционный суд
10:54 14.08.2025
В Молдавии обвинили правящую партию в попытке захватить Конституционный суд
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Лидер Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) Игорь Додон обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в попытке установления контроля над Конституционным судом накануне осенних парламентских выборов. Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу созвал на 17 августа экстренное заседание для проведения церемонии приведения к присяге судей Конституционного суда. В состав инстанции вошли бывший адвокат президента Майи Санду Николай Рошка, вице-председатель ПДС, экс-министр юстиции Сергей Литвиненко, чье имя фугировало в скандале с утверждением кандидатуры гражданки США Вероники Драгалин на должность главы Антикоррупционной прокуратуры. Оппозиция критиковала процесс назначения новых судей, утверждая, что он проводится в спешке, без консультаций с парламентскими фракциями и с игнорированием рекомендаций Венецианской комиссии. "Антиконституционная группировка ПДС в срочном порядке хочет окончательно захватить Конституционный суд, превратив его в филиал своей партии. Спешка депутатов от правящей партии назначить лояльных им судей напрямую связана с предстоящими осенними выборами", - написал Додон в своем Telegram-канале. Лидер молдавских социалистов выразил опасения, что после парламентских выборов Конституционный суд может принимать "политизированные решения, вплоть до отмены выборов, если правящая партия получит на них плохой результат". Додон провел параллель с событиями июня 2019 года, когда решения Конституционного суда в пользу Демократической партии молдавского олигарха Владимира Плахотнюка привели к двоевластию в стране и непризнанию нового правительства Майи Санду. Впоследствии те судьи ушли в отставку после обвинений в участии в захвате государства. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В Молдавии обвинили правящую партию в попытке захватить Конституционный суд

Додон обвинил правящую партию Молдавии в попытке захватить Конституционный суд

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Лидер Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) Игорь Додон обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в попытке установления контроля над Конституционным судом накануне осенних парламентских выборов.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу созвал на 17 августа экстренное заседание для проведения церемонии приведения к присяге судей Конституционного суда. В состав инстанции вошли бывший адвокат президента Майи Санду Николай Рошка, вице-председатель ПДС, экс-министр юстиции Сергей Литвиненко, чье имя фугировало в скандале с утверждением кандидатуры гражданки США Вероники Драгалин на должность главы Антикоррупционной прокуратуры. Оппозиция критиковала процесс назначения новых судей, утверждая, что он проводится в спешке, без консультаций с парламентскими фракциями и с игнорированием рекомендаций Венецианской комиссии.
"Антиконституционная группировка ПДС в срочном порядке хочет окончательно захватить Конституционный суд, превратив его в филиал своей партии. Спешка депутатов от правящей партии назначить лояльных им судей напрямую связана с предстоящими осенними выборами", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Лидер молдавских социалистов выразил опасения, что после парламентских выборов Конституционный суд может принимать "политизированные решения, вплоть до отмены выборов, если правящая партия получит на них плохой результат".
Додон провел параллель с событиями июня 2019 года, когда решения Конституционного суда в пользу Демократической партии молдавского олигарха Владимира Плахотнюка привели к двоевластию в стране и непризнанию нового правительства Майи Санду. Впоследствии те судьи ушли в отставку после обвинений в участии в захвате государства.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
