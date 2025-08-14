https://ria.ru/20250814/dmitriev-2035327382.html

Глава РФПИ оценил вероятность перезагрузки отношений России и США

2025-08-14T17:27:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США, если встреча пройдет хорошо. "Это также шанс для своего рода перезагрузки, если встреча пройдет хорошо, отношений США и России", - сказал Дмитриев в комментарии телеканалу CNN. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. В переговорах примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

