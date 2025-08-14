Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ оценил вероятность перезагрузки отношений России и США
17:27 14.08.2025
Глава РФПИ оценил вероятность перезагрузки отношений России и США
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США, если встреча пройдет хорошо. "Это также шанс для своего рода перезагрузки, если встреча пройдет хорошо, отношений США и России", - сказал Дмитриев в комментарии телеканалу CNN. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. В переговорах примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Глава РФПИ оценил вероятность перезагрузки отношений России и США

Дмитриев: саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США, если встреча пройдет хорошо.
"Это также шанс для своего рода перезагрузки, если встреча пройдет хорошо, отношений США и России", - сказал Дмитриев в комментарии телеканалу CNN.
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
В переговорах примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе
Вчера, 12:27
 
Заголовок открываемого материала