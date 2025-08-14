https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035171235.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя 12 часов 26 минут. РИА Новости, 14.08.2025

ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя 12 часов 26 минут. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в среду, в 20.39 мск. Она длилась 12 часов 26 минут, её отменили в четверг, в 09.05 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

