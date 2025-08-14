Рейтинг@Mail.ru
Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка - РИА Новости, 14.08.2025
12:36 14.08.2025 (обновлено: 12:38 14.08.2025)
Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка
Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка - РИА Новости, 14.08.2025
Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Ленинградский зоопарк и оценил концепцию его развития, сообщает пресс-служба главы города. РИА Новости, 14.08.2025
александр беглов
ленинградский зоопарк
санкт-петербург
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Ленинградский зоопарк и оценил концепцию его развития, сообщает пресс-служба главы города. Беглов поздравил коллектив с юбилеем – первый зоосад открылся на Петроградской стороне 14 августа 1865 года. Вместе с главой города вольеры и выставки осмотрели дети участников специальной военной операции, ребята из многодетных семей, а также юные петербуржцы, находящиеся под опекой или попечительством. Губернатору представили концепцию развития зоопарка. В ней предусмотрено создание в учреждении новых условий для семейного отдыха, также в зоосаду планируют сохранить атмосферу и стиль. Градоначальник одобрил концепцию и поручил создать попечительский совет Ленинградского зоопарка, который возглавит лично. "Нашему зоопарку сегодня исполняется 160 лет. Его любят и дети, и взрослые. Хочу поблагодарить всех, кто здесь трудится, ухаживает за животными и лечит их. Зоопарк остаётся на том же месте, где он был основан. За последние годы мы отремонтировали вольеры. Многое ещё предстоит сделать – отреставрировать памятники архитектуры, открыть новые детские, образовательные и экспозиционные зоны", – сказал Беглов, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что зоопарк пережил вместе с городом трудные годы блокады. Многих животных перевезли в Казань, но часть оставили в Ленинграде. О жизни учреждения в тот период рассказывает экспозиция "Зоосад в годы блокады". Беглов предложил руководству зоопарка сделать ее постоянной. Также градоначальник передал сертификат на ремонт павильона для крупных хищников.
санкт-петербург
александр беглов, ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Александр Беглов, Ленинградский зоопарк, Санкт-Петербург
Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка

Губернатору Беглову представили концепцию развития Ленинградского зоопарка

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Ленинградский зоопарк и оценил концепцию его развития, сообщает пресс-служба главы города.
Беглов поздравил коллектив с юбилеем – первый зоосад открылся на Петроградской стороне 14 августа 1865 года. Вместе с главой города вольеры и выставки осмотрели дети участников специальной военной операции, ребята из многодетных семей, а также юные петербуржцы, находящиеся под опекой или попечительством.
Губернатору представили концепцию развития зоопарка. В ней предусмотрено создание в учреждении новых условий для семейного отдыха, также в зоосаду планируют сохранить атмосферу и стиль. Градоначальник одобрил концепцию и поручил создать попечительский совет Ленинградского зоопарка, который возглавит лично.
"Нашему зоопарку сегодня исполняется 160 лет. Его любят и дети, и взрослые. Хочу поблагодарить всех, кто здесь трудится, ухаживает за животными и лечит их. Зоопарк остаётся на том же месте, где он был основан. За последние годы мы отремонтировали вольеры. Многое ещё предстоит сделать – отреставрировать памятники архитектуры, открыть новые детские, образовательные и экспозиционные зоны", – сказал Беглов, его слова приводит пресс-служба.
Он напомнил, что зоопарк пережил вместе с городом трудные годы блокады. Многих животных перевезли в Казань, но часть оставили в Ленинграде. О жизни учреждения в тот период рассказывает экспозиция "Зоосад в годы блокады". Беглов предложил руководству зоопарка сделать ее постоянной. Также градоначальник передал сертификат на ремонт павильона для крупных хищников.
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Беглов и Мединский обсудили поддержку патриотических творческих проектов
30 июля, 18:50
 
Александр БегловЛенинградский зоопаркСанкт-Петербург
 
 
