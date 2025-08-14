https://ria.ru/20250814/beglov-2035226354.html

Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка

Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка - РИА Новости, 14.08.2025

Беглов одобрил концепцию развития Ленинградского зоопарка

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Ленинградский зоопарк и оценил концепцию его развития, сообщает пресс-служба главы города. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:36:00+03:00

2025-08-14T12:36:00+03:00

2025-08-14T12:38:00+03:00

александр беглов

ленинградский зоопарк

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035222235_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_da96fcdf5041df723ff0ff120269e155.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Ленинградский зоопарк и оценил концепцию его развития, сообщает пресс-служба главы города. Беглов поздравил коллектив с юбилеем – первый зоосад открылся на Петроградской стороне 14 августа 1865 года. Вместе с главой города вольеры и выставки осмотрели дети участников специальной военной операции, ребята из многодетных семей, а также юные петербуржцы, находящиеся под опекой или попечительством. Губернатору представили концепцию развития зоопарка. В ней предусмотрено создание в учреждении новых условий для семейного отдыха, также в зоосаду планируют сохранить атмосферу и стиль. Градоначальник одобрил концепцию и поручил создать попечительский совет Ленинградского зоопарка, который возглавит лично. "Нашему зоопарку сегодня исполняется 160 лет. Его любят и дети, и взрослые. Хочу поблагодарить всех, кто здесь трудится, ухаживает за животными и лечит их. Зоопарк остаётся на том же месте, где он был основан. За последние годы мы отремонтировали вольеры. Многое ещё предстоит сделать – отреставрировать памятники архитектуры, открыть новые детские, образовательные и экспозиционные зоны", – сказал Беглов, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что зоопарк пережил вместе с городом трудные годы блокады. Многих животных перевезли в Казань, но часть оставили в Ленинграде. О жизни учреждения в тот период рассказывает экспозиция "Зоосад в годы блокады". Беглов предложил руководству зоопарка сделать ее постоянной. Также градоначальник передал сертификат на ремонт павильона для крупных хищников.

https://ria.ru/20250730/beglov-2032444464.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр беглов, ленинградский зоопарк, санкт-петербург