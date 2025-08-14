Сын Байдена отреагировал на требование жены Трампа извиниться перед ней
Сын Байдена Хантер раскритиковал требование жены Трампа извиниться перед ней
© AP Photo / Evan VucciМеланья Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Меланья Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер оскорбительно отреагировал на требование жены американского лидера Дональда Трампа Меланьи извиниться перед ней за слова, что с супругом ее якобы познакомил скандально известный финансист Джеффри Эпштейн.
Ранее Меланья пригрозила Хантеру судебным иском с требованием выплаты одного миллиарда долларов ущерба.
"Пошло оно к черту, этого не будет", — заявил Хантер в интервью Youtube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan.
Сын экс-президента заявил, что в своих высказываниях опирался на сообщения СМИ и, в частности, на слова писателя Майкла Вулфа, который якобы брал интервью у Эпштейна.
Сам Трамп ранее осуждал Вулфа за "придумывание небылиц" для увеличения продаж своих книг.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн ожидал суда по обвинению в секс-торговле и был найден мертвым в тюремной камере. Расследование установило, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о причине его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пара минут.
В июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа в том числе со стороны его сторонников после того, как ФБР и Минюст выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.