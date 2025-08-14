https://ria.ru/20250814/aljaska-2035383724.html

Спецборт Ил-96 приземлился на Аляске

Спецборт Ил-96 приземлился на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025

Спецборт Ил-96 приземлился на Аляске

Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в международном аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске накануне встречи Владимира Путина и... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в международном аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из информации на портале Flightradar24. По данным сайта, самолет Ил-96-300 вылетел из Внуково и приземлился в пункте назначения в районе 17:48 мск. Позднее в Анкоридж из Москвы вылетел еще один Ил-96.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

