В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
2025-08-13T18:50:00+03:00
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp для борьбы с мошенниками, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы", — рассказали там.Минцифры уточнило, что это поможет снизить число звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет. При этом доступ к голосовым вызовам в мессенджерах восстановят, если их владельцы выполнят требования российского законодательства.Владельцам Telegram и WhatsApp неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия, но они проигнорировали их. В том числе они отказываются передавать информацию по запросам силовиков не только по массовым случаям мошенничества, но и о планировании и совершении терактов в России. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
