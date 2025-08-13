Рейтинг@Mail.ru
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 13.08.2025
18:50 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/zvonki-2035102409.html
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
2025-08-13T18:50:00+03:00
2025-08-13T18:50:00+03:00
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp для борьбы с мошенниками, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX&gt;&gt;&gt;&quot;По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы&quot;, — рассказали там.Минцифры уточнило, что это поможет снизить число звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет. При этом доступ к голосовым вызовам в мессенджерах восстановят, если их владельцы выполнят требования российского законодательства.Владельцам Telegram и WhatsApp неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия, но они проигнорировали их. В том числе они отказываются передавать информацию по запросам силовиков не только по массовым случаям мошенничества, но и о планировании и совершении терактов в России. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
технологии, россия, telegram, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Telegram, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp для борьбы с мошенниками, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы", — рассказали там.

Минцифры уточнило, что это поможет снизить число звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет. При этом доступ к голосовым вызовам в мессенджерах восстановят, если их владельцы выполнят требования российского законодательства.
Владельцам Telegram и WhatsApp неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия, но они проигнорировали их. В том числе они отказываются передавать информацию по запросам силовиков не только по массовым случаям мошенничества, но и о планировании и совершении терактов в России. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
