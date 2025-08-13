https://ria.ru/20250813/zoopark-2034646582.html

Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк - РИА Новости, 13.08.2025

Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоологический парк – один из старейших зоопарков России и один из самых северных зоопарков мира, уникальный музей живой природы в центре крупного... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T00:37:00+03:00

2025-08-13T00:37:00+03:00

2025-08-13T00:37:00+03:00

ленинградский зоопарк

справки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/119031/78/1190317882_0:136:2894:1764_1920x0_80_0_0_04ef9785d0f8ba3c8ad18ce572e8b2f3.jpg

Ленинградский зоологический парк – один из старейших зоопарков России и один из самых северных зоопарков мира, уникальный музей живой природы в центре крупного города. Первые зоосады начали открываться в Европе в середине XVIII века, а в XIX веке их появление приобрело повсеместный характер – они возникли в Лондоне (1828), Дублине (1831), Амстердаме (1838), Антверпене (1843), Берлине (1844), Париже (1858), Франкфурте-на-Майне (1858), Копенгагене (1859) и других городах. Вскоре этому примеру последовала Россия – в 1864 году в Москве был основан первый зоосад (ныне Московский зоопарк). В Санкт-Петербурге зоосад (ныне Ленинградский зоопарк) открыл свои двери 13 августа (1 августа по старому стилю) 1865 года. Он расположился на небольшом низменном участке Александровского сада у Петропавловской крепости.Это было частное коммерческое предприятие, которое было основано голландцами, поселившимися в Петербурге, – супругами Софией и Юлиусом Гебгардт. Юлиус Гебгардт обратился к властям столицы с предложением предоставить ему землю под организацию зоосада и получил ее в бесплатную аренду сроком на 20 лет. При открытии сада коллекция животных состояла из нескольких обезьян, водяных птиц и попугаев, волка, лисицы, рыси, коз, овец и пары пони. Для привлечения публики был приглашен оркестр, который до конца августа играл ежедневно, а после три раза в неделю до наступления ненастной погоды. Несмотря на проявленный интерес со стороны публики к новому предприятию, в зимний период зоосад почти не посещался, что негативно отражалось на доходах заведения. Убытки приносила также гибель части животных из-за холодов и отсутствия теплых помещений. В течение следующих нескольких лет для поправки дел супруги Гебгардт пополнили коллекцию животных: были приобретены леопард, гиены, медведи, тигры, львы, ленивец, броненосец, мелкие сумчатые, верблюды и др. Кроме того, для увеселения публики были построены эстрада для оркестра и молочная ферма с буфетом. Однако и теперь доходы от посетителей не покрывали всех издержек зоосада, а после смерти владельца дела заведения пришли в упадок.Новую жизнь в предприятие вдохнул Эрнест Рост, который взял на себя руководство садом после женитьбы в 1873 году на Софии Гебгардт. За 24 года его управления зоологический сад стал любимым увеселительным местом петербуржцев.Благодаря усилиям Роста коллекция животных значительно увеличивалась – посетители могли увидеть более 200 видов и свыше 1,2 тысячи экземпляров разных зверей, птиц и рептилий, в том числе редких для северных широт слонов, бегемота, жирафа, шимпанзе, орангутана, муравьеда.Были проведены мероприятия по благоустройству зоосада: на его территории появилась канализация, пробурена скважина с артезианской водой, которая по трубопроводу шла во все помещения для животных, бассейны и пруды; было модернизировано освещение – масляные лампы уступили место керосиновому освещению, которое, в свою очередь, вскоре было вытеснено газом, а затем электрическим освещением.Расширилась также "развлекательная часть": были построены большая летняя эстрада, где выступал симфонический оркестр, закрытое помещение ресторана, открыт театр на 500 мест.Большой популярностью пользовались так называемые этнографические выставки, на которых можно было увидеть жителей из разных уголков земного шара в национальных костюмах, с домашней утварью и оружием, познакомиться с дикими и домашними животными этого региона.С 1897 года, после отъезда Эрнеста Роста из России, зоосад оказался в управлении у нескольких владельцев, несогласованные действия которых привели к фактическому разорению предприятия и его закрытию в 1909 году.В 1910 году на торгах зоосад приобрел антрепренер Семен Новиков. Благодаря его усилиям сад был снова приведен в полный порядок. Вместо снесенных старых построек были построены два новых каменных здания в дополнение к единственному, сохранившемуся со времен Роста. Был проведен ремонт загонов и вольеров для животных, были вычищены все пруды и вырыт еще один новый. В общей сложности разнообразных помещений для животных, многие из которых были оборудованы бассейнами, насчитывалось более 30. Для привлечения публики к уже имеющимся развлекательным мероприятиям прибавились выступления укротителей с дрессированными животными.В апреле 1918 года история зоосада как частного предприятия закончилась в связи с национализацией. С этой поры сад постепенно стал реорганизовываться, становясь просветительским учреждение и базой для научных исследований.Прежде всего был создан Ученый совет из видных зоологов города во главе с первым директором зоосада Николаем Танасийчуком. Кроме того, начала собираться научная библиотека, стала проводиться исследовательская работа, отправлялись научные экспедиции в различные районы страны за животными.Налаживалась образовательная деятельность. В 1929 году был открыт Кружок юных зоологов, который работает до сих пор. В первые годы кружок посещали 20-25 человек, а летом набирались отдельные группы до 100 ребят, которые занимались по специальной программе. Также были организованы специальные передвижные зоовыставки для просвещения широких народных масс.В это же время в зоосаде началось разведение животных на научной основе. Одним из результатов такой деятельности стало регулярное размножение белых медведей, которые потом стали жителями зоопарков не только России, но и всего мира. Сам же белый медведь стал символом Ленинградского зоопарка.В 1940-х годах начала свою работу "площадка молодняка" – специальное место для демонстрации детенышей различных видов животных, которая привлекала массу посетителей.Разросшаяся коллекция из более 400 экземпляров животных уже не помещалась на неполных четырех гектарах, которые занимал зоосад, и к 75-летнему юбилею заведения было принято решение о выделении дополнительных 150 гектаров земли в парке Челюскинцев (ныне Удельный парк). Однако застройке новых территорий помешала война.Часть животных удалось эвакуировать в июле 1941 года в Казань, однако значительная их часть осталась в осажденном городе на попечении сотрудников зоосада.Ленинградский зоосад продолжал свою работу практически в течение всей Великой Отечественной войны – он закрывался только в самые тяжелые зимы 1941-1942 и 1942-1943 годов.В сложнейших условиях – без канализации, водопровода, электроэнергии, под обстрелами и бомбежками – работники делали все от них зависящее, чтобы спасти подопечных от гибели: они не только ухаживали за животными, но и сами добывали для них пропитание, лечили пострадавших питомцев при обстрелах. Благодаря самоотверженности двух десятков сотрудников большая часть животных пережила блокаду. При зоосаде работал театр зверей, радуя своими представлениями раненых в госпиталях и оставшихся в Ленинграде детей.В память об этом подвиге зоопарк Петербурга не сменил свое название вместе с городом, а остался Ленинградским. На стене центрального входа установлена мемориальная доска, посвященная коллективу зоосада военных лет. В старейшем здании – павильоне "Бурые медведи" – в настоящее время располагается музей "Зоосад в годы блокады".В послевоенное время коллекция животных зоосада постоянно пополнялась, достигнув 150 видов. Несмотря на усиленное восстановление территории сада, он уже не мог вместить себя всех представителей животного мира и требовал увеличения площади. Проблему удалось решить в начале 1950-х годов за счет парка Народного дома, благодаря которому зоосад занял территорию в 7,5 гектара. С этого времени началась активная застройка нового участка – прокладывались коммуникации, закладывались новые вольеры и здания, приобретались экзотические животные, впоследствии ставшие основателями целых династий.В тот же период зародилась традиция проведения тематических мероприятий. В 1947 году при активном содействии юннатского кружка был организован карнавал с участием нескольких дрессированных животных, а в 1948 году – День птиц с викторинами и конкурсом на лучший скворечник, ставший впоследствии ежегодным.Все эти положительные изменения повлияли на статус учреждения. В 1952 году Ленсовет утвердил новый устав сада и новое название – Ленинградский зоологический парк.К своему 100-летнему юбилею зоопарк подошел с большой коллекцией зверей, птиц и рептилий. Была налажена просветительная работа, читались лекции и проводились экскурсии, работал кружок юннатов, разрабатывались научные методики содержания диких животных в неволе. Зоопарк приобрел большой авторитет в вопросах разведения животных, в том числе исчезающих в природе, и занял ведущее положение среди зоопарков страны. Однако небольшие размеры и устаревшие здания и сооружения зоопарка препятствовали его дальнейшему развитию, поэтому был разработан проект генеральной реконструкции учреждения, которую предполагалось закончить к 1975 году.Однако строительство шло неспешными темпами и порядком затянулось – так, к началу 1990-х годов было построено только две трети зданий из первоначального плана 1965 года. В настоящее время возведенные здания продолжают находиться в эксплуатации, своевременно модернизируясь, также строятся новые экспозиции. Ленинградский зоопарк является важным культурным и природоохранным центром города. Учреждение сохранило общую планировку конца XIX века и является частью ансамбля исторического центра города. Его коллекция животных насчитывает более 500 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли. Зоопарк ведет различные образовательные проекты, как то: Кружок юных зоологов и "ЗооКлуб", творческие студии "ZOO художка" и "Zoo мастерская", выездные лекции в школах, дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях и учреждениях дополнительного образования детей. Кроме того, учреждение поддерживает социальный проект "Здравствуй!", ориентированный на детей с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми заболеваниями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и природоохранные проекты Animals and Plastic, направленный на изучение воздействия пластика на животных в природных условиях, и "Редкие виды животных Ленинградской области и Санкт-Петербурга", созданный с целью сохранения редких и уязвимых видов животных. Ленинградский зоопарк – член Евро-азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, которая, в свою очередь, является членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов. Генеральный директор Ленинградского зоопарка – Юрий Журавлев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградский зоопарк, справки