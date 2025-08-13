https://ria.ru/20250813/zloumyshlenniki-2034982686.html

В Калужской области ищут злоумышленников, пытавшихся поджечь синагогу

В Калужской области ищут злоумышленников, пытавшихся поджечь синагогу

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. В УМВД по Калужской области сообщили РИА Новости, что ищут злоумышленников, пытавшихся поджечь частное здание в Обнинске. Адрес здания совпадает с адресом синагоги.Утром в среду в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара сообщили РИА Новости, что ночью в Обнинске Калужской области неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание синагоги бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью, поврежден вход в здание. Заявление в полицию подано, правоохранители работают на месте происшествия, уточнили в пресс-службе. Там добавили, что в июле 2024 года неизвестные уже пытались поджечь здание этой синагоги, тогда полиция задержала двух подростков."По предварительным данным, в дежурную часть полиции города Обнинска поступило сообщение о попытке поджога входной двери частного здания. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников", - говорится в сообщении УМВД по региону.В сообщении не уточняется, что именно располагается в стенах пострадавшего сооружения. Но в УМВД уточнили РИА Новости, что здание располагается на улице Графской, дом 2А. По данным сервисов "Яндекс-карты" и "2ГИС", как раз по этому адресу располагается Еврейская община города Обнинска.

