В Калужской области ищут злоумышленников, пытавшихся поджечь синагогу - РИА Новости, 13.08.2025
Религия
 
12:28 13.08.2025
В Калужской области ищут злоумышленников, пытавшихся поджечь синагогу
В Калужской области ищут злоумышленников, пытавшихся поджечь синагогу
религия
происшествия
обнинск
калужская область
россия
берл лазар
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. В УМВД по Калужской области сообщили РИА Новости, что ищут злоумышленников, пытавшихся поджечь частное здание в Обнинске. Адрес здания совпадает с адресом синагоги.Утром в среду в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара сообщили РИА Новости, что ночью в Обнинске Калужской области неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание синагоги бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью, поврежден вход в здание. Заявление в полицию подано, правоохранители работают на месте происшествия, уточнили в пресс-службе. Там добавили, что в июле 2024 года неизвестные уже пытались поджечь здание этой синагоги, тогда полиция задержала двух подростков."По предварительным данным, в дежурную часть полиции города Обнинска поступило сообщение о попытке поджога входной двери частного здания. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников", - говорится в сообщении УМВД по региону.В сообщении не уточняется, что именно располагается в стенах пострадавшего сооружения. Но в УМВД уточнили РИА Новости, что здание располагается на улице Графской, дом 2А. По данным сервисов "Яндекс-карты" и "2ГИС", как раз по этому адресу располагается Еврейская община города Обнинска.
происшествия, обнинск, калужская область, россия, берл лазар
Религия, Происшествия, Обнинск, Калужская область, Россия, Берл Лазар
© Фото : пресс-служба главного раввина России Берла ЛазараЗдание синагоги в Обнинске, поврежденное в результате попытки поджога
© Фото : пресс-служба главного раввина России Берла Лазара
Здание синагоги в Обнинске, поврежденное в результате попытки поджога
