Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Свердловской области будут судить за убийство отца - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/zhitelnitsa-2035075932.html
Жительницу Свердловской области будут судить за убийство отца
Жительницу Свердловской области будут судить за убийство отца - РИА Новости, 13.08.2025
Жительницу Свердловской области будут судить за убийство отца
Жительница города Тавда Свердловской области обвиняется в том, что не менее 27 раз ударила отца ножом, при этом свою вину она не признает и не помнит, что стало РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:27:00+03:00
2025-08-13T17:27:00+03:00
происшествия
тавда
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Жительница города Тавда Свердловской области обвиняется в том, что не менее 27 раз ударила отца ножом, при этом свою вину она не признает и не помнит, что стало причиной конфликта, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, Тавдинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве отца в ходе ссоры. Инцидент произошел вечером 12 мая в одной из квартир на улице Карла Маркса. Свою вину женщина не признает. "Что именно послужило причиной конфликта, подсудимая не помнит, была в состоянии алкогольного опьянения. Но ярость была сильна, в итоге ее отец получил не менее 27 ножевых ранений и от полученных травм скончался на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250813/moskva-2035047289.html
тавда
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тавда, свердловская область
Происшествия, Тавда, Свердловская область
Жительницу Свердловской области будут судить за убийство отца

Жительница Свердловской области 27 раз ударила отца ножом в ходе ссоры

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Жительница города Тавда Свердловской области обвиняется в том, что не менее 27 раз ударила отца ножом, при этом свою вину она не признает и не помнит, что стало причиной конфликта, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, Тавдинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве отца в ходе ссоры. Инцидент произошел вечером 12 мая в одной из квартир на улице Карла Маркса. Свою вину женщина не признает.
"Что именно послужило причиной конфликта, подсудимая не помнит, была в состоянии алкогольного опьянения. Но ярость была сильна, в итоге ее отец получил не менее 27 ножевых ранений и от полученных травм скончался на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.
Суд - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Москве осудили киллера, обвиняемого в убийстве бизнесмена Камаряна
Вчера, 16:22
 
ПроисшествияТавдаСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала