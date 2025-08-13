https://ria.ru/20250813/zhitelnitsa-2035075932.html
Жительницу Свердловской области будут судить за убийство отца
Жительницу Свердловской области будут судить за убийство отца - РИА Новости, 13.08.2025
Жительницу Свердловской области будут судить за убийство отца
Жительница города Тавда Свердловской области обвиняется в том, что не менее 27 раз ударила отца ножом, при этом свою вину она не признает и не помнит, что стало РИА Новости, 13.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Жительница города Тавда Свердловской области обвиняется в том, что не менее 27 раз ударила отца ножом, при этом свою вину она не признает и не помнит, что стало причиной конфликта, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, Тавдинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве отца в ходе ссоры. Инцидент произошел вечером 12 мая в одной из квартир на улице Карла Маркса. Свою вину женщина не признает. "Что именно послужило причиной конфликта, подсудимая не помнит, была в состоянии алкогольного опьянения. Но ярость была сильна, в итоге ее отец получил не менее 27 ножевых ранений и от полученных травм скончался на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.
