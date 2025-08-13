Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве
17:34 13.08.2025
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве
происшествия
ростовская область
россия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ростовской области, который, по версии следствия, застрелил мужчину из-за места для рыбалки, сообщило СУСК России по региону. Как сообщалось ранее, в середине июня текущего года в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе, было обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранами. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". "Задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 46-летний житель Октябрьского района Ростовской области", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, между задержанным и потерпевшим произошел конфликт из-за места рыбалки. Во время ссоры злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из пневматической винтовки и скрылся, отметили в ведомстве.
ростовская область
россия
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ростовской области, который, по версии следствия, застрелил мужчину из-за места для рыбалки, сообщило СУСК России по региону.
Как сообщалось ранее, в середине июня текущего года в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе, было обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранами. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство".
"Задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 46-летний житель Октябрьского района Ростовской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, между задержанным и потерпевшим произошел конфликт из-за места рыбалки. Во время ссоры злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из пневматической винтовки и скрылся, отметили в ведомстве.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Самарского предпринимателя арестовали по подозрению в крупном мошенничестве
