Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве - РИА Новости, 13.08.2025
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве
Оперативники задержали жителя Ростовской области, который, по версии следствия, застрелил мужчину из-за места для рыбалки, сообщило СУСК России по региону. РИА Новости, 13.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ростовской области, который, по версии следствия, застрелил мужчину из-за места для рыбалки, сообщило СУСК России по региону. Как сообщалось ранее, в середине июня текущего года в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе, было обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранами. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". "Задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 46-летний житель Октябрьского района Ростовской области", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, между задержанным и потерпевшим произошел конфликт из-за места рыбалки. Во время ссоры злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из пневматической винтовки и скрылся, отметили в ведомстве.
Новости
ru-RU
