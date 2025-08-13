https://ria.ru/20250813/zhitel-2035079017.html

Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве

Оперативники задержали жителя Ростовской области, который, по версии следствия, застрелил мужчину из-за места для рыбалки, сообщило СУСК России по региону. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T17:34:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Оперативники задержали жителя Ростовской области, который, по версии следствия, застрелил мужчину из-за места для рыбалки, сообщило СУСК России по региону. Как сообщалось ранее, в середине июня текущего года в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе, было обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранами. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". "Задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 46-летний житель Октябрьского района Ростовской области", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, между задержанным и потерпевшим произошел конфликт из-за места рыбалки. Во время ссоры злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из пневматической винтовки и скрылся, отметили в ведомстве.

2025

Новости

происшествия, ростовская область, россия