Житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей

2025-08-13T12:29:00+03:00

КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Житель Башкирии 60 лет попал в реанимацию после отравления чачей с метанолом, ранее в республике от отравления чачей скончалась женщина, 30-летний мужчина продолжает лечение, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. "Растет число пациентов, отравившихся чачей с метанолом. Сегодня в городскую больницу №21 поступил 60-летний мужчина. Смертельным напитком его угостила попутчица. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале. Министр отметил, что это уже третий пациент с отравлением метанолом. По его информации, в больнице продолжает лечение 30-летний мужчина, который поступил в медучреждение 8 августа. Сегодня его перевели из реанимации в токсикологическое отделение, он находится в стабильном состоянии, есть положительная динамика. Несмотря на усилия врачей, первая пациентка скончалась. Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который на прошлой неделе арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи - 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.

