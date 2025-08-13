Рейтинг@Mail.ru
Житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей - РИА Новости, 13.08.2025
12:29 13.08.2025
Житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей
Житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей - РИА Новости, 13.08.2025
Житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей
Житель Башкирии 60 лет попал в реанимацию после отравления чачей с метанолом, ранее в республике от отравления чачей скончалась женщина, 30-летний мужчина... РИА Новости, 13.08.2025
КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Житель Башкирии 60 лет попал в реанимацию после отравления чачей с метанолом, ранее в республике от отравления чачей скончалась женщина, 30-летний мужчина продолжает лечение, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. "Растет число пациентов, отравившихся чачей с метанолом. Сегодня в городскую больницу №21 поступил 60-летний мужчина. Смертельным напитком его угостила попутчица. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале. Министр отметил, что это уже третий пациент с отравлением метанолом. По его информации, в больнице продолжает лечение 30-летний мужчина, который поступил в медучреждение 8 августа. Сегодня его перевели из реанимации в токсикологическое отделение, он находится в стабильном состоянии, есть положительная динамика. Несмотря на усилия врачей, первая пациентка скончалась. Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который на прошлой неделе арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи - 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.
Житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей

Житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей с метанолом

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Житель Башкирии 60 лет попал в реанимацию после отравления чачей с метанолом, ранее в республике от отравления чачей скончалась женщина, 30-летний мужчина продолжает лечение, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
"Растет число пациентов, отравившихся чачей с метанолом. Сегодня в городскую больницу №21 поступил 60-летний мужчина. Смертельным напитком его угостила попутчица. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Автомобиль с кустарным алкоголем, изъятым на фоне массового отравления в Геленджике - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля
7 августа, 16:00
Министр отметил, что это уже третий пациент с отравлением метанолом.
По его информации, в больнице продолжает лечение 30-летний мужчина, который поступил в медучреждение 8 августа. Сегодня его перевели из реанимации в токсикологическое отделение, он находится в стабильном состоянии, есть положительная динамика. Несмотря на усилия врачей, первая пациентка скончалась.
Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который на прошлой неделе арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи - 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Стали известны подробности дела о гибели 44 жителей Урала от метанола
2 марта, 04:45
 
Происшествия
 
 
