В Раде заметили пугающую деталь в поведении Зеленского в Берлине - РИА Новости, 13.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 13.08.2025 (обновлено: 23:15 13.08.2025)
В Раде заметили пугающую деталь в поведении Зеленского в Берлине
В Раде заметили пугающую деталь в поведении Зеленского в Берлине
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обратил внимание на странное поведение Владимира Зеленского на пресс-конференции в Берлине, разместив видео в Telegram-канале.Этими кадрами он проиллюстрировал пост, в котором назвал Зеленского "психически больным человеком"."Как он может предложить план по завершению войны? Я думаю, это невозможно. И чем быстрее Трамп и его команда это поймут, тем лучше", — написал Дмитрук.На кадрах глава киевского режима выглядит усталым и потерянным, у него бегают глаза и подергиваются губы.В среду канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу. Ее цель — добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Глава киевского режима для участия в мероприятии прибыл в Берлин. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и главы киевского режима.В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил, что встреча Брюсселя и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. Москва полагает, что эскалация конфликта для некоторых европейских правительств — единственная возможность оправдать перед своими гражданами инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что беседа состоится в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
в мире, берлин (город), россия, москва, владимир зеленский, дональд трамп, артем дмитрук, верховная рада украины, европейский совет, еврокомиссия, сша, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В Раде заметили пугающую деталь в поведении Зеленского в Берлине

Дмитрук: Зеленский на пресс-конференции в Берлине не выглядит здоровым

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обратил внимание на странное поведение Владимира Зеленского на пресс-конференции в Берлине, разместив видео в Telegram-канале.
Этими кадрами он проиллюстрировал пост, в котором назвал Зеленского "психически больным человеком".
"Как он может предложить план по завершению войны? Я думаю, это невозможно. И чем быстрее Трамп и его команда это поймут, тем лучше", — написал Дмитрук.
На кадрах глава киевского режима выглядит усталым и потерянным, у него бегают глаза и подергиваются губы.
В среду канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу. Ее цель — добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Глава киевского режима для участия в мероприятии прибыл в Берлин. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и главы киевского режима.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил, что встреча Брюсселя и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. Москва полагает, что эскалация конфликта для некоторых европейских правительств — единственная возможность оправдать перед своими гражданами инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики.

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что беседа состоится в Анкоридже.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБерлин (город)РоссияМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныЕвропейский советЕврокомиссияСШАВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
