Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, заявил эксперт
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 13.08.2025
Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, заявил эксперт
2025-08-13T19:40:00+03:00
2025-08-13T19:40:00+03:00
ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. На фоне предстоящего саммита лидеров России и США Владимир Зеленский, оказавшийся в безвыходном положении, может прибегнуть к террористическим методам для продления конфликта, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Цинь Ань. "Зеленский оказался в безвыходном положении и готов прибегнуть к террористическим методам для достижения своей цели "продлить войне жизнь", - сказал эксперт. По его словам, Зеленский может попытаться устроить срыв возможного перемирия, которое планируется согласовать на встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в штате Аляска. "Если произойдет запланированная атака на жилые районы и больницы, подобные ужасающие события сделают любое перемирие невозможным", - сказал Цинь Ань. Эксперт отметил, что хотя провокацию может устроить украинская сторона, некоторые западные СМИ "часто смотрят на происходящее предвзято, и в сочетании с тщательной подготовкой Киева это неизбежно приведет к тому, что часть людей ошибочно обвинит в произошедшем Россию". "Нынешний режим Зеленского, практикующий массовую принудительную мобилизацию, едва ли сможет продержаться ещё долго и остро нуждается в масштабных событиях для того, чтобы оказать психологическое воздействие на население", - сказал эксперт. Цинь Ань отметил, что Киев также будет пытаться предоставить американским и западным военно-промышленным группам продолжать поставлять оружие Украине. "Последней силой, которая не желает перемирия между Россией и Украиной, является западный военно-промышленный комплекс, который изначально спланировал и контролировал многие военные конфликты", - добавил он. Кроме того, по его словам, Зеленский может попытаться вызвать ответные действия России, что, по словам эксперта, не только "сделает невозможными переговоры о перемирии между Россией и Украиной, но и потенциально приведет к еще большей интенсивности боевых действий". Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, заявил эксперт

Цинь Ань: Зеленский может прибегнуть к террору, чтобы продлить конфликт

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. На фоне предстоящего саммита лидеров России и США Владимир Зеленский, оказавшийся в безвыходном положении, может прибегнуть к террористическим методам для продления конфликта, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Цинь Ань.
"Зеленский оказался в безвыходном положении и готов прибегнуть к террористическим методам для достижения своей цели "продлить войне жизнь", - сказал эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня
Вчера, 19:29
По его словам, Зеленский может попытаться устроить срыв возможного перемирия, которое планируется согласовать на встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в штате Аляска.
"Если произойдет запланированная атака на жилые районы и больницы, подобные ужасающие события сделают любое перемирие невозможным", - сказал Цинь Ань.
Эксперт отметил, что хотя провокацию может устроить украинская сторона, некоторые западные СМИ "часто смотрят на происходящее предвзято, и в сочетании с тщательной подготовкой Киева это неизбежно приведет к тому, что часть людей ошибочно обвинит в произошедшем Россию".
"Нынешний режим Зеленского, практикующий массовую принудительную мобилизацию, едва ли сможет продержаться ещё долго и остро нуждается в масштабных событиях для того, чтобы оказать психологическое воздействие на население", - сказал эксперт.
Цинь Ань отметил, что Киев также будет пытаться предоставить американским и западным военно-промышленным группам продолжать поставлять оружие Украине. "Последней силой, которая не желает перемирия между Россией и Украиной, является западный военно-промышленный комплекс, который изначально спланировал и контролировал многие военные конфликты", - добавил он.
Кроме того, по его словам, Зеленский может попытаться вызвать ответные действия России, что, по словам эксперта, не только "сделает невозможными переговоры о перемирии между Россией и Украиной, но и потенциально приведет к еще большей интенсивности боевых действий".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Вчера, 19:22
 
