https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2035109932.html
Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, заявил эксперт
Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, заявил эксперт - РИА Новости, 13.08.2025
Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, заявил эксперт
На фоне предстоящего саммита лидеров России и США Владимир Зеленский, оказавшийся в безвыходном положении, может прибегнуть к террористическим методам для... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:40:00+03:00
2025-08-13T19:40:00+03:00
2025-08-13T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. На фоне предстоящего саммита лидеров России и США Владимир Зеленский, оказавшийся в безвыходном положении, может прибегнуть к террористическим методам для продления конфликта, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Цинь Ань. "Зеленский оказался в безвыходном положении и готов прибегнуть к террористическим методам для достижения своей цели "продлить войне жизнь", - сказал эксперт. По его словам, Зеленский может попытаться устроить срыв возможного перемирия, которое планируется согласовать на встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в штате Аляска. "Если произойдет запланированная атака на жилые районы и больницы, подобные ужасающие события сделают любое перемирие невозможным", - сказал Цинь Ань. Эксперт отметил, что хотя провокацию может устроить украинская сторона, некоторые западные СМИ "часто смотрят на происходящее предвзято, и в сочетании с тщательной подготовкой Киева это неизбежно приведет к тому, что часть людей ошибочно обвинит в произошедшем Россию". "Нынешний режим Зеленского, практикующий массовую принудительную мобилизацию, едва ли сможет продержаться ещё долго и остро нуждается в масштабных событиях для того, чтобы оказать психологическое воздействие на население", - сказал эксперт. Цинь Ань отметил, что Киев также будет пытаться предоставить американским и западным военно-промышленным группам продолжать поставлять оружие Украине. "Последней силой, которая не желает перемирия между Россией и Украиной, является западный военно-промышленный комплекс, который изначально спланировал и контролировал многие военные конфликты", - добавил он. Кроме того, по его словам, Зеленский может попытаться вызвать ответные действия России, что, по словам эксперта, не только "сделает невозможными переговоры о перемирии между Россией и Украиной, но и потенциально приведет к еще большей интенсивности боевых действий". Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250813/tramp-2035106364.html
https://ria.ru/20250813/tramp-2035105528.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, заявил эксперт
Цинь Ань: Зеленский может прибегнуть к террору, чтобы продлить конфликт
ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. На фоне предстоящего саммита лидеров России и США Владимир Зеленский, оказавшийся в безвыходном положении, может прибегнуть к террористическим методам для продления конфликта, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Цинь Ань.
"Зеленский
оказался в безвыходном положении и готов прибегнуть к террористическим методам для достижения своей цели "продлить войне жизнь", - сказал эксперт.
По его словам, Зеленский может попытаться устроить срыв возможного перемирия, которое планируется согласовать на встрече президента США Дональда Трампа
и президента РФ Владимира Путина
в штате Аляска
.
"Если произойдет запланированная атака на жилые районы и больницы, подобные ужасающие события сделают любое перемирие невозможным", - сказал Цинь Ань.
Эксперт отметил, что хотя провокацию может устроить украинская сторона, некоторые западные СМИ "часто смотрят на происходящее предвзято, и в сочетании с тщательной подготовкой Киева
это неизбежно приведет к тому, что часть людей ошибочно обвинит в произошедшем Россию".
"Нынешний режим Зеленского, практикующий массовую принудительную мобилизацию, едва ли сможет продержаться ещё долго и остро нуждается в масштабных событиях для того, чтобы оказать психологическое воздействие на население", - сказал эксперт.
Цинь Ань отметил, что Киев также будет пытаться предоставить американским и западным военно-промышленным группам продолжать поставлять оружие Украине
. "Последней силой, которая не желает перемирия между Россией и Украиной, является западный военно-промышленный комплекс, который изначально спланировал и контролировал многие военные конфликты", - добавил он.
Кроме того, по его словам, Зеленский может попытаться вызвать ответные действия России, что, по словам эксперта, не только "сделает невозможными переговоры о перемирии между Россией и Украиной, но и потенциально приведет к еще большей интенсивности боевых действий".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ
спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области
. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".