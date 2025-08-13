https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2035109932.html

Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, заявил эксперт

Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, заявил эксперт

2025-08-13T19:40:00+03:00

ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. На фоне предстоящего саммита лидеров России и США Владимир Зеленский, оказавшийся в безвыходном положении, может прибегнуть к террористическим методам для продления конфликта, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Цинь Ань. "Зеленский оказался в безвыходном положении и готов прибегнуть к террористическим методам для достижения своей цели "продлить войне жизнь", - сказал эксперт. По его словам, Зеленский может попытаться устроить срыв возможного перемирия, которое планируется согласовать на встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в штате Аляска. "Если произойдет запланированная атака на жилые районы и больницы, подобные ужасающие события сделают любое перемирие невозможным", - сказал Цинь Ань. Эксперт отметил, что хотя провокацию может устроить украинская сторона, некоторые западные СМИ "часто смотрят на происходящее предвзято, и в сочетании с тщательной подготовкой Киева это неизбежно приведет к тому, что часть людей ошибочно обвинит в произошедшем Россию". "Нынешний режим Зеленского, практикующий массовую принудительную мобилизацию, едва ли сможет продержаться ещё долго и остро нуждается в масштабных событиях для того, чтобы оказать психологическое воздействие на население", - сказал эксперт. Цинь Ань отметил, что Киев также будет пытаться предоставить американским и западным военно-промышленным группам продолжать поставлять оружие Украине. "Последней силой, которая не желает перемирия между Россией и Украиной, является западный военно-промышленный комплекс, который изначально спланировал и контролировал многие военные конфликты", - добавил он. Кроме того, по его словам, Зеленский может попытаться вызвать ответные действия России, что, по словам эксперта, не только "сделает невозможными переговоры о перемирии между Россией и Украиной, но и потенциально приведет к еще большей интенсивности боевых действий". Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

