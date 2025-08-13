Рейтинг@Mail.ru
"Последние кадры". На Западе высказались о встрече с участием Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 13.08.2025
"Последние кадры". На Западе высказались о встрече с участием Зеленского
"Последние кадры". На Западе высказались о встрече с участием Зеленского - РИА Новости, 13.08.2025
"Последние кадры". На Западе высказались о встрече с участием Зеленского
Старому мировому порядку скоро придет конец, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине в преддверии саммита на Аляске.
специальная военная операция на украине
в мире
украина
аляска
германия
владимир зеленский
фридрих мерц
владимир путин
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Старому мировому порядку скоро придет конец, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине в преддверии саммита на Аляске."Начинается жалкий провоенный контрсаммит. Канцлер Германии Фридрих Мерц встретил Зеленского. Это последние кадры старого мирового порядка — войны, беспредела ЕС, западных ястребов и лидеров, ненавистных своему народу", — считает он.Ранее в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Мерц в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием главы Белого дома, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.По его словам, в ходе обсуждения планируется рассмотреть дальнейшие варианты действий для "усиления давления" на Москву. Кроме того, как анонсировал Корнелиус, предполагается обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и гарантий безопасности.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу.
украина
аляска
германия
сша
в мире, украина, аляска, германия, владимир зеленский, фридрих мерц, владимир путин, евросоюз, нато, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Аляска, Германия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США
© Getty Images / PoolКанцлер Германии Фридрих Мерц встречает Владимира Зеленского в Берлине, Германия
Канцлер Германии Фридрих Мерц встречает Владимира Зеленского в Берлине, Германия
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Старому мировому порядку скоро придет конец, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине в преддверии саммита на Аляске.
"Начинается жалкий провоенный контрсаммит. Канцлер Германии Фридрих Мерц встретил Зеленского. Это последние кадры старого мирового порядка — войны, беспредела ЕС, западных ястребов и лидеров, ненавистных своему народу", — считает он.
Ранее в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Мерц в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием главы Белого дома, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.
По его словам, в ходе обсуждения планируется рассмотреть дальнейшие варианты действий для "усиления давления" на Москву. Кроме того, как анонсировал Корнелиус, предполагается обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и гарантий безопасности.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Аляска, Германия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США
 
 
