СВР узнала о действиях Украины по дестабилизации ситуации в Венгрии
2025-08-13T15:01:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры, сообщила Служба внешней разведки РФ. Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявила СВР. Основным кандидатом на пост главы правительства Венгрии Брюсселю видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года или раньше. На поддержку Мадьяра, добавили в СВР, уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. "В кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился Киев, "обиженный" на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции. При этом режим Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе, дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры", - говорится в заявлении.
