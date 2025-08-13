https://ria.ru/20250813/zelenskij-2035009684.html
Зеленский рискует быть загнанным в угол, пишут СМИ
Зеленский рискует быть загнанным в угол, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2025
Зеленский рискует быть загнанным в угол, пишут СМИ
Владимир Зеленский столкнулся с ситуацией "идеального шторма", фатальным стечением неблагоприятных для него обстоятельств, на фоне успехов сил РФ на фронте,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:07:00+03:00
2025-08-13T14:07:00+03:00
2025-08-13T14:07:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с ситуацией "идеального шторма", фатальным стечением неблагоприятных для него обстоятельств, на фоне успехов сил РФ на фронте, растущего недовольства внутри Украины и перспективой быть загнанным в "дипломатический угол" по результатам предстоящего саммита лидеров России и США на Аляске, пишет портал Axios. "Зеленский сталкивается с идеальным штормом: внезапный прорыв РФ на поле боя, растущее недовольство дома, и наиважнейший саммит на Аляске в пятницу, который может загнать его в дипломатический угол", - пишет Axios. Как отмечает портал, Зеленский и его команда делают все возможное, чтобы оказать влияние на президента США Дональда Трампа перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, по мнению Axios, Зеленский преуменьшает недавние успехи России на поле боя и общается по телефону с лидерами в Европе и за ее пределами, чтобы застраховаться от неблагоприятного исхода на Аляске. "Мы не знаем, насколько мы можем повлиять на Трампа, но мы должны продолжать попытки", - заявил Axios неназванный украинский чиновник. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
https://ria.ru/20250813/glava-2034966242.html
https://ria.ru/20250813/zayavlenie-2034937363.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Зеленский рискует быть загнанным в угол, пишут СМИ
Axios: Зеленский столкнулся со штормом на фоне успехов РФ на фронте