https://ria.ru/20250813/zaschita-2034920769.html

Защита экс-замглавы Химок уверяла суд, что он не скрылся, а уехал в отпуск

Защита экс-замглавы Химок уверяла суд, что он не скрылся, а уехал в отпуск - РИА Новости, 13.08.2025

Защита экс-замглавы Химок уверяла суд, что он не скрылся, а уехал в отпуск

Защита бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева уверяла суд, что он покинул Россию из-за отпуска, а не скрылся от уголовного преследования по делу о... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T05:12:00+03:00

2025-08-13T05:12:00+03:00

2025-08-13T05:12:00+03:00

происшествия

россия

химки (городской округ в московской области)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Защита бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева уверяла суд, что он покинул Россию из-за отпуска, а не скрылся от уголовного преследования по делу о получении взяток, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Не отрицая факта нахождения (Минаева) за пределами РФ, адвокат утверждает, что он не уведомлялся и не знал о начале уголовного преследования и о необходимости проведения следственных действий с его участием. Свобода передвижения (Минаева) ограничена не была и, будучи в отпуске, он мог находиться на территории иного государства, что не свидетельствует о его намерении скрыться от органа следствия", - указано в материалах. Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, Минаев покинул РФ за день до возбуждения в отношении него уголовного дела. Как установил суд, "еще 9 июня Минаеву стало известно о проведении оперативно-следственных мероприятий, ходом которых он неоднократно интересовался", 10 июня он покинул РФ, 11 июня в отношении Минаева возбудили дело, сообщается в материалах. Тверской суд Москвы в начале июля заочно арестовал Минаева на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Его обвиняют в двух эпизодах получения особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов в период, когда он занимал должность первого заместителя главы администрации Химок. Он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20250813/delo-2034918098.html

россия

химки (городской округ в московской области)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, химки (городской округ в московской области), москва