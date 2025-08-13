Рейтинг@Mail.ru
Защита экс-замглавы Химок уверяла суд, что он не скрылся, а уехал в отпуск - РИА Новости, 13.08.2025
05:12 13.08.2025
Защита экс-замглавы Химок уверяла суд, что он не скрылся, а уехал в отпуск
Защита экс-замглавы Химок уверяла суд, что он не скрылся, а уехал в отпуск - РИА Новости, 13.08.2025
Защита экс-замглавы Химок уверяла суд, что он не скрылся, а уехал в отпуск
Защита бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева уверяла суд, что он покинул Россию из-за отпуска, а не скрылся от уголовного преследования по делу о... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:12:00+03:00
2025-08-13T05:12:00+03:00
происшествия
россия
химки (городской округ в московской области)
москва
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Защита бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева уверяла суд, что он покинул Россию из-за отпуска, а не скрылся от уголовного преследования по делу о получении взяток, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Не отрицая факта нахождения (Минаева) за пределами РФ, адвокат утверждает, что он не уведомлялся и не знал о начале уголовного преследования и о необходимости проведения следственных действий с его участием. Свобода передвижения (Минаева) ограничена не была и, будучи в отпуске, он мог находиться на территории иного государства, что не свидетельствует о его намерении скрыться от органа следствия", - указано в материалах. Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, Минаев покинул РФ за день до возбуждения в отношении него уголовного дела. Как установил суд, "еще 9 июня Минаеву стало известно о проведении оперативно-следственных мероприятий, ходом которых он неоднократно интересовался", 10 июня он покинул РФ, 11 июня в отношении Минаева возбудили дело, сообщается в материалах. Тверской суд Москвы в начале июля заочно арестовал Минаева на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Его обвиняют в двух эпизодах получения особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов в период, когда он занимал должность первого заместителя главы администрации Химок. Он объявлен в международный розыск.
россия
химки (городской округ в московской области)
москва
происшествия, россия, химки (городской округ в московской области), москва
Происшествия, Россия, Химки (городской округ в Московской области), Москва
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Защита бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева уверяла суд, что он покинул Россию из-за отпуска, а не скрылся от уголовного преследования по делу о получении взяток, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Не отрицая факта нахождения (Минаева) за пределами РФ, адвокат утверждает, что он не уведомлялся и не знал о начале уголовного преследования и о необходимости проведения следственных действий с его участием. Свобода передвижения (Минаева) ограничена не была и, будучи в отпуске, он мог находиться на территории иного государства, что не свидетельствует о его намерении скрыться от органа следствия", - указано в материалах.
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, Минаев покинул РФ за день до возбуждения в отношении него уголовного дела. Как установил суд, "еще 9 июня Минаеву стало известно о проведении оперативно-следственных мероприятий, ходом которых он неоднократно интересовался", 10 июня он покинул РФ, 11 июня в отношении Минаева возбудили дело, сообщается в материалах.
Тверской суд Москвы в начале июля заочно арестовал Минаева на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Его обвиняют в двух эпизодах получения особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов в период, когда он занимал должность первого заместителя главы администрации Химок. Он объявлен в международный розыск.
Николай Минаев - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Экс-замглавы Химок покинул Россию за день до возбуждения уголовного дела
ПроисшествияРоссияХимки (городской округ в Московской области)Москва
 
 
