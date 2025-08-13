https://ria.ru/20250813/zaporozhe-2035010576.html

В Запорожье мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата

В Запорожье мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата - РИА Новости, 13.08.2025

В Запорожье мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата

Мужчина стрелял по сотрудникам украинского военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило в среду украинское агентство УНН со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T14:12:00+03:00

2025-08-13T14:12:00+03:00

2025-08-13T14:12:00+03:00

в мире

запорожье

россия

украина

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_867942e50d3d864833d48969e1af936f.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мужчина стрелял по сотрудникам украинского военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило в среду украинское агентство УНН со ссылкой на полицию. "В Запорожье мужчина стрелял по работникам ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) посреди улицы. На месте происшествия работает полиция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250808/rovno-2034176335.html

https://ria.ru/20250812/ukraina-2034876921.html

запорожье

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожье, россия, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины