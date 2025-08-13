https://ria.ru/20250813/zaporozhe-2035010576.html
В Запорожье мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата
Мужчина стрелял по сотрудникам украинского военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило в среду украинское агентство УНН со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мужчина стрелял по сотрудникам украинского военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило в среду украинское агентство УНН со ссылкой на полицию. "В Запорожье мужчина стрелял по работникам ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) посреди улицы. На месте происшествия работает полиция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В мире, Запорожье, Россия, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
