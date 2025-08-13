https://ria.ru/20250813/zaharova-2034938989.html

Захарова прокомментировала реакцию в мире на встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Реакция в мире на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа делится на здравую и на "тех, кто шипит и извивается", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Первые - те здоровые силы, именно здоровые, я не говорю хорошие или плохие, правильные или неправильные, здоровые силы, которые желают удачи… прорывных решений, каких то решений, которые могут привести к прорывным… Вторая группа - это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

