Пожар в районе ЗАЭС потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Пожар в районе Запорожской АЭС, возникший после обстрела ВСУ, потушен, распространения огня на территорию станции не допущено, новых возгораний нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.Ранее во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. Угрозы для Запорожской АЭС нет."Пожар в районе Запорожской АЭС ликвидирован. Распространения огня на территорию атомной станции не допущено. Новых возгораний нет. Станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме", - сказала Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

