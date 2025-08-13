https://ria.ru/20250813/yugra-2035056764.html

Современный хоккейный корт строится в Сургутском районе Югры

Современный хоккейный корт строится в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 13.08.2025

Современный хоккейный корт строится в Сургутском районе Югры

Современный хоккейный корт с многофункциональной площадкой строится в отдаленном поселении Сургутского района Угуте, корт будет использоваться как каток зимой и РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T16:33:00+03:00

2025-08-13T16:33:00+03:00

2025-08-13T16:33:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840637095_0:128:3015:1824_1920x0_80_0_0_ace0338a164694f03eb1f75b74243942.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 авг – РИА Новости. Современный хоккейный корт с многофункциональной площадкой строится в отдаленном поселении Сургутского района Угуте, корт будет использоваться как каток зимой и футбольное поле летом, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Возведение модульного ледового катка продолжается в Угуте. Работы стартовали в начале этого года, и на сегодняшний момент уже залит фундамент, испытаны и забиты сваи, строители монтируют фермы для каркаса здания. Осенью планируется перейти к следующему этапу работ – подрядчик займется внутренним устройством объекта и озеленением", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По словам главы, на будущие этапы строительства уже приобретены хоккейные борта, а также поставлено спортивное покрытие на объект. После завершения всех работ в Угуте появится современный ледовый каток с многофункциональной площадкой под навесом, который расположится рядом с действующим спорткомплексом "Победа". Общая стоимость строительства составляет 70 миллионов рублей, из которых 50 миллионов выделено из бюджета Сургутского района, еще около 20 миллионов рублей поступили от недропользователей. Как отметил глава района, летом объект будет использоваться как футбольное поле, а зимой – как каток. Аналогичные объекты запущены в прошлом году в Ляминой и в Русскинской. Всего в Сургутском районе 18 хоккейных кортов.

https://ria.ru/20250731/grant-2032525482.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ