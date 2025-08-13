Рейтинг@Mail.ru
КРАСНОЯРСК, 13 авг – РИА Новости. Современный хоккейный корт с многофункциональной площадкой строится в отдаленном поселении Сургутского района Угуте, корт будет использоваться как каток зимой и футбольное поле летом, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Возведение модульного ледового катка продолжается в Угуте. Работы стартовали в начале этого года, и на сегодняшний момент уже залит фундамент, испытаны и забиты сваи, строители монтируют фермы для каркаса здания. Осенью планируется перейти к следующему этапу работ – подрядчик займется внутренним устройством объекта и озеленением", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По словам главы, на будущие этапы строительства уже приобретены хоккейные борта, а также поставлено спортивное покрытие на объект. После завершения всех работ в Угуте появится современный ледовый каток с многофункциональной площадкой под навесом, который расположится рядом с действующим спорткомплексом "Победа". Общая стоимость строительства составляет 70 миллионов рублей, из которых 50 миллионов выделено из бюджета Сургутского района, еще около 20 миллионов рублей поступили от недропользователей. Как отметил глава района, летом объект будет использоваться как футбольное поле, а зимой – как каток. Аналогичные объекты запущены в прошлом году в Ляминой и в Русскинской. Всего в Сургутском районе 18 хоккейных кортов.
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
Современный хоккейный корт строится в Сургутском районе Югры

КРАСНОЯРСК, 13 авг – РИА Новости. Современный хоккейный корт с многофункциональной площадкой строится в отдаленном поселении Сургутского района Угуте, корт будет использоваться как каток зимой и футбольное поле летом, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Возведение модульного ледового катка продолжается в Угуте. Работы стартовали в начале этого года, и на сегодняшний момент уже залит фундамент, испытаны и забиты сваи, строители монтируют фермы для каркаса здания. Осенью планируется перейти к следующему этапу работ – подрядчик займется внутренним устройством объекта и озеленением", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы, на будущие этапы строительства уже приобретены хоккейные борта, а также поставлено спортивное покрытие на объект. После завершения всех работ в Угуте появится современный ледовый каток с многофункциональной площадкой под навесом, который расположится рядом с действующим спорткомплексом "Победа".
Общая стоимость строительства составляет 70 миллионов рублей, из которых 50 миллионов выделено из бюджета Сургутского района, еще около 20 миллионов рублей поступили от недропользователей.
Как отметил глава района, летом объект будет использоваться как футбольное поле, а зимой – как каток. Аналогичные объекты запущены в прошлом году в Ляминой и в Русскинской. Всего в Сургутском районе 18 хоккейных кортов.
