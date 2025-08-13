https://ria.ru/20250813/yug-2034997671.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожили до 255 украинских военнослужащих

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожили до 255 украинских военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны России."Противник потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - говорится в сообщении ведомства.Подразделения "Южной" группировки войск при этом улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов"(террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в районах населенных пунктов Плещеевка, Звановка, Северск, Клебан-Бык, Закотное и Иванополье ДНР.

