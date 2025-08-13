https://ria.ru/20250813/yug-2034997671.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожили до 255 украинских военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны России."Противник потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - говорится в сообщении ведомства.Подразделения "Южной" группировки войск при этом улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов"(террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в районах населенных пунктов Плещеевка, Звановка, Северск, Клебан-Бык, Закотное и Иванополье ДНР.
