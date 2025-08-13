https://ria.ru/20250813/yarost-2035025743.html
В СВР рассказали об отношении Евросоюза к Венгрии
В СВР рассказали об отношении Евросоюза к Венгрии - РИА Новости, 13.08.2025
В СВР рассказали об отношении Евросоюза к Венгрии
Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "В Брюсселе в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что "последней каплей", переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение Венгрии заблокировать проект нового семилетнего бюджета Евросоюза. Этот документ, по оценкам Будапешта, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой, уточнили в пресс-бюро.
В СВР рассказали об отношении Евросоюза к Венгрии
СВР: Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на решения по России и Украине