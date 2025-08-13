Рейтинг@Mail.ru
В СВР рассказали об отношении Евросоюза к Венгрии - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/yarost-2035025743.html
В СВР рассказали об отношении Евросоюза к Венгрии
В СВР рассказали об отношении Евросоюза к Венгрии - РИА Новости, 13.08.2025
В СВР рассказали об отношении Евросоюза к Венгрии
Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:59:00+03:00
2025-08-13T14:59:00+03:00
в мире
россия
брюссель
венгрия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "В Брюсселе в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что "последней каплей", переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение Венгрии заблокировать проект нового семилетнего бюджета Евросоюза. Этот документ, по оценкам Будапешта, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой, уточнили в пресс-бюро.
https://ria.ru/20250812/orban-2034894355.html
россия
брюссель
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, венгрия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Брюссель, Венгрия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В СВР рассказали об отношении Евросоюза к Венгрии

СВР: Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на решения по России и Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Брюсселе в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "последней каплей", переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение Венгрии заблокировать проект нового семилетнего бюджета Евросоюза. Этот документ, по оценкам Будапешта, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой, уточнили в пресс-бюро.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день
12 августа, 21:11
 
В миреРоссияБрюссельВенгрияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала