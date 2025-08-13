https://ria.ru/20250813/vzryvy-2035131889.html
В Черниговской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Черниговской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".Как отмечают журналисты, ранее воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара по региону, также в области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
