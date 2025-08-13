https://ria.ru/20250813/vychet-2034912983.html
Раскрыто, как можно получить налоговый вычет в 18 тысяч рублей
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей могут получить россияне, которые сдадут нормы ГТО и пройдут диспансеризацию в один год, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "С 2025 года, в соответствии с Налоговым кодексом, вводится новый стандартный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) - при сдаче норм ГТО и прохождении диспансеризации... Размер вычета (сумма, которая не облагается налогом) определен в 18 тысяч рублей", - сказала эксперт. Она уточнила, что 13% от суммы вычета - 2340 рублей - подлежит к возврату, если подать налоговую декларацию в 2026 году или получить вычет в 2025 году через работодателя. "Важно, что эти два условия должны быть соблюдены одновременно в финансовом году", - объяснила Солодовникова.
