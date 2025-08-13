Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
11:06 13.08.2025
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
2025-08-13T11:06:00+03:00
2025-08-13T11:06:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5e75fa47b0572d6be0f868dcfb1bffca.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной пепловый выброс на высоту 12 километров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. Для авиации код опасности снижен с "красного" до "оранжевого", уточнили в ведомстве. После предыдущего выброса пеплового столба на высоту 12 километров над уровнем моря облако пепла начало двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского. Специалисты допускают возможность выпадения незначительного количества пепла в краевом центре. "Очередной пепловый выброс зафиксирован на вулкане Ключевском. Исполин выбросил пепловый столб, вновь на высоту 12 километров. Шлейф от него распространяется в южном направлении", - говорится в Telegram-канале регионального МЧС. Также в сообщении уточняется, что выпадение незначительного количество пепла не исключается в населённых пунктах: Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной пепловый выброс на высоту 12 километров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Для авиации код опасности снижен с "красного" до "оранжевого", уточнили в ведомстве. После предыдущего выброса пеплового столба на высоту 12 километров над уровнем моря облако пепла начало двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского. Специалисты допускают возможность выпадения незначительного количества пепла в краевом центре.
"Очередной пепловый выброс зафиксирован на вулкане Ключевском. Исполин выбросил пепловый столб, вновь на высоту 12 километров. Шлейф от него распространяется в южном направлении", - говорится в Telegram-канале регионального МЧС.
Также в сообщении уточняется, что выпадение незначительного количество пепла не исключается в населённых пунктах: Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Аляски
