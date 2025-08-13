https://ria.ru/20250813/vulkan-2034962285.html

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров - РИА Новости, 13.08.2025

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров

Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной пепловый выброс на высоту 12 километров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T11:06:00+03:00

2025-08-13T11:06:00+03:00

2025-08-13T11:06:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5e75fa47b0572d6be0f868dcfb1bffca.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной пепловый выброс на высоту 12 километров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. Для авиации код опасности снижен с "красного" до "оранжевого", уточнили в ведомстве. После предыдущего выброса пеплового столба на высоту 12 километров над уровнем моря облако пепла начало двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского. Специалисты допускают возможность выпадения незначительного количества пепла в краевом центре. "Очередной пепловый выброс зафиксирован на вулкане Ключевском. Исполин выбросил пепловый столб, вновь на высоту 12 километров. Шлейф от него распространяется в южном направлении", - говорится в Telegram-канале регионального МЧС. Также в сообщении уточняется, что выпадение незначительного количество пепла не исключается в населённых пунктах: Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

https://ria.ru/20250813/vulkan-2034944071.html

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)