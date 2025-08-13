https://ria.ru/20250813/vulkan-2034944071.html
Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Аляски
Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Аляски
2025-08-13T10:19:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Облако пепла от извержения Ключевского вулкана достигло Аляску, в штате был отменен ряд рейсов, сообщает портал Alaska Public Media. "Вулканический пепел с российского полуострова Камчатка привел к отмене рейсов авиакомпании Alaska Airlines в (города на Аляске - ред.) Ном и Коцебу", - говорится в сообщении. Портал со ссылкой на предупреждение местного консультативного центра по вулканическому пеплу (VAAC), опубликованного во вторник утром по американскому времени, сообщает, что, как ожидается, облако пепла будет сохраняться в регионе по меньшей мере 18 часов. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
