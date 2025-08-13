Рейтинг@Mail.ru
Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Аляски
10:19 13.08.2025
Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Аляски
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Облако пепла от извержения Ключевского вулкана достигло Аляску, в штате был отменен ряд рейсов, сообщает портал Alaska Public Media. "Вулканический пепел с российского полуострова Камчатка привел к отмене рейсов авиакомпании Alaska Airlines в (города на Аляске - ред.) Ном и Коцебу", - говорится в сообщении. Портал со ссылкой на предупреждение местного консультативного центра по вулканическому пеплу (VAAC), опубликованного во вторник утром по американскому времени, сообщает, что, как ожидается, облако пепла будет сохраняться в регионе по меньшей мере 18 часов. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Облако пепла от извержения Ключевского вулкана достигло Аляску, в штате был отменен ряд рейсов, сообщает портал Alaska Public Media.
"Вулканический пепел с российского полуострова Камчатка привел к отмене рейсов авиакомпании Alaska Airlines в (города на Аляске - ред.) Ном и Коцебу", - говорится в сообщении.
Портал со ссылкой на предупреждение местного консультативного центра по вулканическому пеплу (VAAC), опубликованного во вторник утром по американскому времени, сообщает, что, как ожидается, облако пепла будет сохраняться в регионе по меньшей мере 18 часов.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
На Камчатке миновала угроза пеплопада из-за извержения Ключевского вулкана
