Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке рассказали о ситуации на Ключевском вулкане - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 13.08.2025 (обновлено: 08:39 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/vulkan-2034933126.html
На Камчатке рассказали о ситуации на Ключевском вулкане
На Камчатке рассказали о ситуации на Ключевском вулкане - РИА Новости, 13.08.2025
На Камчатке рассказали о ситуации на Ключевском вулкане
Ситуация на Ключевском вулкане остается напряженной, продолжаются пепловые выбросы, хотя их интенсивность несколько снизилась, сообщил в среду глава... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:37:00+03:00
2025-08-13T08:39:00+03:00
происшествия
евразия
камчатка
олег бондаренко
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5e75fa47b0572d6be0f868dcfb1bffca.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Ситуация на Ключевском вулкане остается напряженной, продолжаются пепловые выбросы, хотя их интенсивность несколько снизилась, сообщил в среду глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. Власти округа провели оперативное совещание в связи с продолжающейся активностью вулкана. "Ситуация на Ключевском вулкане остаётся напряжённой: продолжаются пепловые выбросы, хотя их интенсивность несколько снизилась. Извержение, тем не менее, не завершено", - заявил Бондаренко в своем Telegram-канале. На совещании обсуждались меры по минимизации последствий пеплопадов. Особое внимание уделено возможному изменению направления ветра, которое может привести к выпадению пепла в поселке Козыревск и селе Майское. В населенных пунктах Ключи и Усть-Камчатск продолжаются работы по очистке территорий от вулканического пепла. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается ясная погода, что позволит ученым детально оценить состояние ледников и риски образования селевых потоков. Власти округа призывают жителей сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа.
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034716517.html
https://ria.ru/20250811/pepel-2034491481.html
евразия
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_662f48ed82707d5033397d587b6c5291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, евразия, камчатка, олег бондаренко, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Евразия, Камчатка, Олег Бондаренко, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке рассказали о ситуации на Ключевском вулкане

В Усть-Камчатске действует режим повышенной готовности из-за активности вулкана

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Ситуация на Ключевском вулкане остается напряженной, продолжаются пепловые выбросы, хотя их интенсивность несколько снизилась, сообщил в среду глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
Власти округа провели оперативное совещание в связи с продолжающейся активностью вулкана.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
Вчера, 08:18
"Ситуация на Ключевском вулкане остаётся напряжённой: продолжаются пепловые выбросы, хотя их интенсивность несколько снизилась. Извержение, тем не менее, не завершено", - заявил Бондаренко в своем Telegram-канале.
На совещании обсуждались меры по минимизации последствий пеплопадов. Особое внимание уделено возможному изменению направления ветра, которое может привести к выпадению пепла в поселке Козыревск и селе Майское. В населенных пунктах Ключи и Усть-Камчатск продолжаются работы по очистке территорий от вулканического пепла.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается ясная погода, что позволит ученым детально оценить состояние ледников и риски образования селевых потоков. Власти округа призывают жителей сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров
11 августа, 02:51
 
ПроисшествияЕвразияКамчаткаОлег БондаренкоЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала