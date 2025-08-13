На Камчатке рассказали о ситуации на Ключевском вулкане
В Усть-Камчатске действует режим повышенной готовности из-за активности вулкана
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Ситуация на Ключевском вулкане остается напряженной, продолжаются пепловые выбросы, хотя их интенсивность несколько снизилась, сообщил в среду глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
Власти округа провели оперативное совещание в связи с продолжающейся активностью вулкана.
"Ситуация на Ключевском вулкане остаётся напряжённой: продолжаются пепловые выбросы, хотя их интенсивность несколько снизилась. Извержение, тем не менее, не завершено", - заявил Бондаренко в своем Telegram-канале.
На совещании обсуждались меры по минимизации последствий пеплопадов. Особое внимание уделено возможному изменению направления ветра, которое может привести к выпадению пепла в поселке Козыревск и селе Майское. В населенных пунктах Ключи и Усть-Камчатск продолжаются работы по очистке территорий от вулканического пепла.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается ясная погода, что позволит ученым детально оценить состояние ледников и риски образования селевых потоков. Власти округа призывают жителей сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа.
