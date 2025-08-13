Рейтинг@Mail.ru
Ученые спрогнозировали распространение шлейфа пепла от вулкана Ключевской - РИА Новости, 13.08.2025
02:05 13.08.2025
Ученые спрогнозировали распространение шлейфа пепла от вулкана Ключевской
Ученые спрогнозировали распространение шлейфа пепла от вулкана Ключевской
петропавловск-камчатский
елизово
евразия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Специалисты смоделировали возможное распространение пеплового шлейфа от извергающегося вулкана Ключевской над Петропавловском-Камчатским и Елизово, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). "Как видно из прогноза, ожидаем пепловый шлейф вулкана Ключевской над Петропавловском-Камчатским и Елизово", - сообщили ученые. Накануне вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 километров. В настоящее время специалисты не сообщают о вероятности выпадения пепла в населенных пунктах. Для воздушного транспорта в районе действует оранжевый код опасности, что требует особого внимания при планировании авиаполётов. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 километров. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
петропавловск-камчатский
елизово
евразия
петропавловск-камчатский, елизово, евразия
Петропавловск-Камчатский, Елизово, Евразия
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Специалисты смоделировали возможное распространение пеплового шлейфа от извергающегося вулкана Ключевской над Петропавловском-Камчатским и Елизово, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"Как видно из прогноза, ожидаем пепловый шлейф вулкана Ключевской над Петропавловском-Камчатским и Елизово", - сообщили ученые.
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту семь километров
Накануне вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 километров. В настоящее время специалисты не сообщают о вероятности выпадения пепла в населенных пунктах.
Для воздушного транспорта в районе действует оранжевый код опасности, что требует особого внимания при планировании авиаполётов.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 километров. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
На Камчатке за сутки зафиксировали 37 афтершоков
Петропавловск-КамчатскийЕлизовоЕвразия
 
 
