Вучич заявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах

15:15 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/vuchich-2035031654.html
БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что парламентские выборы в стране пройдут досрочно и что он не будет менять конституцию и выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах президента через полтора года."Они будут раньше установленного законом срока, и на этих выборах увидим, что думает народ. В предыдущие девять месяцев не было согласовано ни одно их (оппонентов властей - ред.) собрание. Выборы будут", - ответил Вучич журналистам в ходе встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером в Белграде в среду.Он добавил, что дату парламентских выборов уполномочены назначать "не австрийские СМИ, не участники протестов, но структуры Сербии". По словам президента Сербии, и на будущих выборах главы государства все будет согласно действующему законодательству."Я политический ветеран, не могу больше выдвигать свою кандидатуру, мне не приходит в голову менять конституцию. Поскольку я не диктатор, каким вы меня представляете, я свою президентскую карьеру завершаю через полтора года. Горжусь сделанным", - подчеркнул сербский лидер.Перед офисами правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городах Врбас и Бачка-Паланка в ночь на среду произошли протесты, участники требовали досрочных выборов, произошли беспорядки. По данным МВД травмы получили 16 полицейских и 52 гражданина.Глава правящей СПП и экс-премьер Милош Вучевич после беспорядков у отделений политсилы на севере страны заявил, что сторонники партии больше не позволят участникам протестов нападать на офисы СПП и дадут отпор нападающим.Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице.Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллионов долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.Портал издания "Вечере новости" вслед за проправительственным изданием Informer назвал действия прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "попыткой госпереворота по приказу европейцев". Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц.Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что парламентские выборы в стране пройдут досрочно и что он не будет менять конституцию и выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах президента через полтора года.
"Они будут раньше установленного законом срока, и на этих выборах увидим, что думает народ. В предыдущие девять месяцев не было согласовано ни одно их (оппонентов властей - ред.) собрание. Выборы будут", - ответил Вучич журналистам в ходе встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером в Белграде в среду.
Он добавил, что дату парламентских выборов уполномочены назначать "не австрийские СМИ, не участники протестов, но структуры Сербии". По словам президента Сербии, и на будущих выборах главы государства все будет согласно действующему законодательству.
"Я политический ветеран, не могу больше выдвигать свою кандидатуру, мне не приходит в голову менять конституцию. Поскольку я не диктатор, каким вы меня представляете, я свою президентскую карьеру завершаю через полтора года. Горжусь сделанным", - подчеркнул сербский лидер.
Перед офисами правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городах Врбас и Бачка-Паланка в ночь на среду произошли протесты, участники требовали досрочных выборов, произошли беспорядки. По данным МВД травмы получили 16 полицейских и 52 гражданина.
Глава правящей СПП и экс-премьер Милош Вучевич после беспорядков у отделений политсилы на севере страны заявил, что сторонники партии больше не позволят участникам протестов нападать на офисы СПП и дадут отпор нападающим.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице.
Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллионов долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
Портал издания "Вечере новости" вслед за проправительственным изданием Informer назвал действия прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "попыткой госпереворота по приказу европейцев". Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц.
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
