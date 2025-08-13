https://ria.ru/20250813/vsu-2035114003.html

"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС

"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2025

"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС

Интенсивность нападений ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет в последний месяц, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявил в среду "Росатом". РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T20:18:00+03:00

2025-08-13T20:18:00+03:00

2025-08-13T20:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Интенсивность нападений ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет в последний месяц, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявил в среду "Росатом". "Интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.

https://ria.ru/20250813/evakuatsiya-2035038963.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия