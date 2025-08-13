Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 13.08.2025
"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС
"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС
Интенсивность нападений ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет в последний месяц, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявил в среду "Росатом". РИА Новости, 13.08.2025
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Интенсивность нападений ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет в последний месяц, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявил в среду "Росатом". "Интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.
энергодар, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС

"Росатом": интенсивность атак ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Интенсивность нападений ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет в последний месяц, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявил в среду "Росатом".
"Интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
