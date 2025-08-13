https://ria.ru/20250813/vsu-2035114003.html
"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС
"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2025
"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС
Интенсивность нападений ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет в последний месяц, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявил в среду "Росатом". РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T20:18:00+03:00
2025-08-13T20:18:00+03:00
2025-08-13T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Интенсивность нападений ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет в последний месяц, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявил в среду "Росатом". "Интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.
https://ria.ru/20250813/evakuatsiya-2035038963.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
"Росатом" заявил о росте интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС
"Росатом": интенсивность атак ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет